B. Braun participa do Congresso Yasargil

Evento, em São Paulo (SP), reúne especialistas em neurocirurgia e apresenta exoscópio digital com assistência robótica Aesculap Aeos®, inédito no m...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/02/2026 às 18h03
Shutterstock

B. Braun Brasil anuncia a participação no 3º Congress of Yaşargil Microneurosurgery Academy (Yasargil), que será realizado entre os dias 4 e 7 de março de 2026, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo (SP). O evento que traz discussões diversas com foco em neurocirurgia será realizado no Brasil pela primeira vez e reunirá especialistas nacionais e internacionais para discutir tendências, técnicas e inovações que moldam a prática neurocirúrgica contemporânea.

O Congresso é uma imersão científica em microcirurgia cerebral inspirada no legado do professor M. Gazi Yaşargil, considerado um dos maiores neurocirurgiões da história. A programação contempla sessões científicas, cursos práticos e debates com foco em inovação clínica e tecnológica, com presença de especialistas de destaque da área.

Entre as atividades de destaque do evento está o simpósio "Exoscopia: o futuro da neurocirurgia moderna?", que reunirá médicos para debater o papel dessa tecnologia na prática neurocirúrgica atual e futura, com ênfase em precisão, segurança e resultados clínicos. O simpósio contará com a participação do Dr. Luis Borba, presidente da Federação Mundial de Neurocirurgia, reconhecido líder global na área.

"Acreditamos que este congresso representa um marco para a neurocirurgia no Brasil e na América Latina. Reunir especialistas de destaque para discutir temas como a exoscopia permite acelerar o aprendizado e a adoção de técnicas que beneficiam diretamente o cuidado ao paciente", afirma Michael Dickscheid, vice-presidente de Marketing & Vendas Aesculap & Avitum da B. Braun Brasil.

Em paralelo à programação científica, a B. Braun levará ao evento o Exoscópio de neurocirurgia Aeos, equipamento de última geração que integra automação e precisão em procedimentos de alta complexidade. Os participantes poderão conhecer o exoscópio em funcionamento e conversar com especialistas no estande da marca durante toda a duração do congresso.

"A tecnologia robótica aplicada à neurocirurgia representa um salto em precisão e segurança. Mostrar o Aeos ao vivo reforça nosso compromisso com a inovação e com a capacitação dos profissionais de saúde no Brasil", enfatiza Michael Dickscheid.

O Congresso Yasargil, consolidado como uma das principais plataformas de educação continuada em neurocirurgia, também promove networking científico e troca de experiências entre profissionais, residentes e pesquisadores de todo o mundo.

O site do evento traz a programação completa.

Serviço:

Congresso Yasargil 2026

Local: Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo (SP)

Datas: de 4 a 7 de março de 2026

Mais informações: yasargilcongress.com

