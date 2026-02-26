Governo do Estado entrega móveis e equipamentos para UTI do Hospital Santa Clara, em Porto Alegre

Recursos repassados pelo governo do Estado permitiram aquisição de camas, armários e mesas, entre outros itens para a UTI -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Com um investimento de R$ 3 milhões do governo do Estado, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde, foram entregues, na quinta-feira (26/2), móveis e equipamentos para a nova unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Santa Clara, em Porto Alegre. A unidade faz parte do complexo da Santa Casa de Misericórdia.

Na cerimônia, a secretária da Saúde, Arita Bergmann também anunciou um novo investimento do Estado na Santa Casa. Serão R$ 7,8 milhões, também por meio do Avançar, destinados à aquisição e à instalação de novos equipamentos para o serviço de eletrofisiologia cardíaca, subespecialidade da cardiologia focada no diagnóstico e tratamento de arritmias.

"Esta é uma tarde memorável e de boas lembranças. Uma tarde para mostrarmos que, quando homens e mulheres, parlamentares, técnicos, dirigentes, diretores, provedores e autoridades têm um propósito, é possível superarmos até mesmo aquelas divergências que muitas vezes nos afastam", disse Arita. "Quando se quer algo, fazemos a maior obra, que é cuidar das pessoas", completou.

Os recursos repassados pelo governo do Estado permitiram a aquisição e a instalação de camas, armários e mesas, entre outros itens, possibilitando o início do funcionamento da UTI, recentemente reformada e ampliada com recursos de emendas destinadas pela bancada federal gaúcha. Localizado no quarto andar do hospital, o espaço foi modernizado para oferecer um atendimento mais qualificado aos pacientes, com diagnóstico, cuidado e tratamento mais eficazes, além de um ambiente mais confortável para familiares e funcionários.

Espaço foi modernizado para oferecer atendimento mais qualificado aos pacientes, com diagnóstico e tratamento mais eficazes -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

Com os móveis e equipamentos entregues nesta quinta-feira (26/2), o Estado totaliza um investimento de R$ 59,8 milhões na Santa Casa de Porto Alegre. Entre os repasses já realizados ou em tramitação, destacam-se a aquisição, por R$ 5,4 milhões, de equipamentos para hemodinâmica e de angiógrafos, entregues em junho de 2025, além da conclusão do setor de emergência para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) do Hospital Nora Teixeira, em 2023, após um investimento estadual de R$ 14,9 milhões.

"Hoje é um dia de uma entrega muito importante e, acima de tudo, é um dia de reafirmação do nosso propósito. A Santa Casa de Porto Alegre tem 222 anos de história. Somos a maior prestadora de serviços ao sul do Rio Grande do Sul e uma das cinco maiores do Brasil", destacou o diretor-geral da instituição, Jader Pires.

“Os números impressionam, mas sozinhos, eles não explicam quem somos. O que explica a Santa Casa é o cuidado. O Santa Clara é o primeiro hospital da Santa Casa e é também aquele que mais atende pacientes pelo SUS aqui dentro do complexo hospitalar", acrescentou.

Governo do Estado já destinou R$ 149,3 milhões para hospitais de Porto Alegre por meio do Avançar Mais na Saúde -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

Avançar Mais na Saúde

Para Porto Alegre, o governo do Estado já destinou R$ 149,3 milhões por meio do Avançar Mais na Saúde. No total, o programa já superou a marca de R$ 1 bilhão investido em todo o Rio Grande do Sul na rede hospitalar, nos hospitais de pequeno porte (com até 50 leitos) e na Rede Bem Cuidar, voltada para a qualificação da atenção básica.