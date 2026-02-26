Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
16°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado entrega móveis e equipamentos para UTI do Hospital Santa Clara, em Porto Alegre

Com um investimento de R$ 3 milhões do governo do Estado, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde, foram entregues, na quinta-feira (26/2), móve...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/02/2026 às 17h48
Governo do Estado entrega móveis e equipamentos para UTI do Hospital Santa Clara, em Porto Alegre
Recursos repassados pelo governo do Estado permitiram aquisição de camas, armários e mesas, entre outros itens para a UTI -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Com um investimento de R$ 3 milhões do governo do Estado, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde, foram entregues, na quinta-feira (26/2), móveis e equipamentos para a nova unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Santa Clara, em Porto Alegre. A unidade faz parte do complexo da Santa Casa de Misericórdia.

Na cerimônia, a secretária da Saúde, Arita Bergmann também anunciou um novo investimento do Estado na Santa Casa. Serão R$ 7,8 milhões, também por meio do Avançar, destinados à aquisição e à instalação de novos equipamentos para o serviço de eletrofisiologia cardíaca, subespecialidade da cardiologia focada no diagnóstico e tratamento de arritmias.

"Esta é uma tarde memorável e de boas lembranças. Uma tarde para mostrarmos que, quando homens e mulheres, parlamentares, técnicos, dirigentes, diretores, provedores e autoridades têm um propósito, é possível superarmos até mesmo aquelas divergências que muitas vezes nos afastam", disse Arita. "Quando se quer algo, fazemos a maior obra, que é cuidar das pessoas", completou.

Os recursos repassados pelo governo do Estado permitiram a aquisição e a instalação de camas, armários e mesas, entre outros itens, possibilitando o início do funcionamento da UTI, recentemente reformada e ampliada com recursos de emendas destinadas pela bancada federal gaúcha. Localizado no quarto andar do hospital, o espaço foi modernizado para oferecer um atendimento mais qualificado aos pacientes, com diagnóstico, cuidado e tratamento mais eficazes, além de um ambiente mais confortável para familiares e funcionários.

Espaço foi modernizado para oferecer atendimento mais qualificado aos pacientes, com diagnóstico e tratamento mais eficazes -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES
Espaço foi modernizado para oferecer atendimento mais qualificado aos pacientes, com diagnóstico e tratamento mais eficazes -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

Com os móveis e equipamentos entregues nesta quinta-feira (26/2), o Estado totaliza um investimento de R$ 59,8 milhões na Santa Casa de Porto Alegre. Entre os repasses já realizados ou em tramitação, destacam-se a aquisição, por R$ 5,4 milhões, de equipamentos para hemodinâmica e de angiógrafos, entregues em junho de 2025, além da conclusão do setor de emergência para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) do Hospital Nora Teixeira, em 2023, após um investimento estadual de R$ 14,9 milhões.

"Hoje é um dia de uma entrega muito importante e, acima de tudo, é um dia de reafirmação do nosso propósito. A Santa Casa de Porto Alegre tem 222 anos de história. Somos a maior prestadora de serviços ao sul do Rio Grande do Sul e uma das cinco maiores do Brasil", destacou o diretor-geral da instituição, Jader Pires.

“Os números impressionam, mas sozinhos, eles não explicam quem somos. O que explica a Santa Casa é o cuidado. O Santa Clara é o primeiro hospital da Santa Casa e é também aquele que mais atende pacientes pelo SUS aqui dentro do complexo hospitalar", acrescentou.

Governo do Estado já destinou R$ 149,3 milhões para hospitais de Porto Alegre por meio do Avançar Mais na Saúde -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES
Governo do Estado já destinou R$ 149,3 milhões para hospitais de Porto Alegre por meio do Avançar Mais na Saúde -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

Avançar Mais na Saúde

Para Porto Alegre, o governo do Estado já destinou R$ 149,3 milhões por meio do Avançar Mais na Saúde. No total, o programa já superou a marca de R$ 1 bilhão investido em todo o Rio Grande do Sul na rede hospitalar, nos hospitais de pequeno porte (com até 50 leitos) e na Rede Bem Cuidar, voltada para a qualificação da atenção básica.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Shutterstock
Saúde Há 1 hora

B. Braun participa do Congresso Yasargil

Evento, em São Paulo (SP), reúne especialistas em neurocirurgia e apresenta exoscópio digital com assistência robótica Aesculap Aeos®, inédito no m...

 © José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Saúde Há 2 horas

Cobertura vacinal contra HPV atinge 95,81% na capital paulista

Imunizante previne vários tipos de câncer como colo do útero e pênis

 Banco de Imagens Envato
Saúde Há 4 horas

Confusão nos sintomas atrasa diagnóstico de câncer infantil

Se descoberta cedo, a doença tem 80% de chance de cura, mas sinais podem se confundir com quadros comuns da infância.

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 5 horas

Hospital Governador Celso Ramos é pioneiro ao adotar nova tecnologia de esterilização

Foto: Divulgação/Ascom SES O Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em Florianópolis, deu um passo ...

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 5 horas

Saúde envia equipes do SUS para áreas atingidas pela chuva em Minas

Médicos, enfermeiros e psicólogos levam medicamentos e insumos

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 29°
27° Sensação
3.8 km/h Vento
36% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Sexta
33° 12°
Sábado
35° 14°
Domingo
36° 15°
Segunda
36° 17°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Política Há 26 minutos

PL antifacção deixa de fora "andar de cima" do crime, diz Sarrubbo
Educação Há 26 minutos

Ensino fundamental atinge 99,5% de frequência; atraso escolar cai
Tecnologia Há 47 minutos

Beedoo promove debate sobre varejo pós-NRF 2026
Política Há 47 minutos

Empresário se mantém em silêncio em depoimento à CPMI do INSS
Saúde Há 1 hora

B. Braun participa do Congresso Yasargil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,26%
Euro
R$ 6,06 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 367,694,63 -2,18%
Ibovespa
191,005,02 pts -0.13%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6961 (25/02/26)
15
45
55
62
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3621 (25/02/26)
01
02
04
06
07
09
10
11
13
15
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias