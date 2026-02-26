Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
Cobertura vacinal contra HPV atinge 95,81% na capital paulista

Imunizante previne vários tipos de câncer como colo do útero e pênis

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/02/2026 às 16h58
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

A cobertura vacinal contra o Papilomavírus Humano (HPV) atingiu 95,81% de alcance entre adolescentes de nove a 14 anos na capital paulista em 2025,

Em 2024, a cobertura atingiu 91,19% do público, segundo a prefeitura de São Paulo. Nos anos anteriores, foram registrados 57,6% (2023), 53,97% (2022) e 57,67% (2021).

A vacinação contra o HPV previne diversos tipos de câncer como os de colo do útero, pênis, ânus e orofaringe, além de verrugas genitais, contribuindo para a proteção individual e coletiva.

O imunizante é indicado em dose única para meninos e meninas de nove a 14 anos de idade, para adolescentes de 15 a 19 anos que não foram vacinados na idade recomendada (temporariamente, até o primeiro semestre de 2026).

Também é indicado para:

  • Pessoas entre nove e 45 anos de idade vítimas de violência sexual,
  • Pessoas vivendo com HIV/Aids,
  • Pessoas em uso de drogas imunossupressoras,
  • Transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea,
  • Pacientes oncológicos,
  • Pessoas a partir de dois anos de idade com papilomatose respiratória recorrente (PRR) e
  • Pessoas entre 15 e 45 anos que fazem uso de profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Para vacinar, os pais e responsáveis devem procurar a unidade de saúde mais próxima, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e, aos sábados, no mesmo horário, nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas.

A unidade mais próxima pode ser localizada por meio da plataforma Busca Saúde .

Shutterstock
Saúde Há 1 hora

B. Braun participa do Congresso Yasargil

Evento, em São Paulo (SP), reúne especialistas em neurocirurgia e apresenta exoscópio digital com assistência robótica Aesculap Aeos®, inédito no m...

 Recursos repassados pelo governo do Estado permitiram aquisição de camas, armários e mesas, entre outros itens para a UTI -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 1 hora

Governo do Estado entrega móveis e equipamentos para UTI do Hospital Santa Clara, em Porto Alegre

Com um investimento de R$ 3 milhões do governo do Estado, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde, foram entregues, na quinta-feira (26/2), móve...

 Banco de Imagens Envato
Saúde Há 4 horas

Confusão nos sintomas atrasa diagnóstico de câncer infantil

Se descoberta cedo, a doença tem 80% de chance de cura, mas sinais podem se confundir com quadros comuns da infância.

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 5 horas

Hospital Governador Celso Ramos é pioneiro ao adotar nova tecnologia de esterilização

Foto: Divulgação/Ascom SES O Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em Florianópolis, deu um passo ...

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 5 horas

Saúde envia equipes do SUS para áreas atingidas pela chuva em Minas

Médicos, enfermeiros e psicólogos levam medicamentos e insumos

