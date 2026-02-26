Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
16°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Um em cada quatro alunos da rede pública estuda em tempo integral

Resultados do Censo Escolar 2025 apontam expansão da modalidade

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/02/2026 às 14h48
Um em cada quatro alunos da rede pública estuda em tempo integral
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram nesta quinta-feira (26) os resultados da primeira etapa do Censo Escolar 2025 . O levantamento indica um crescimento na cobertura da educação em tempo integral, em todas as etapas da educação básica, nos últimos quatro anos. É considerada matrícula em tempo integral quando o aluno fica na escola 7 horas ou mais por dia, ou 35 horas semanais.

De acordo com os dados, o percentual de matrículas presenciais em tempo integral cresceu 10,7 pontos percentuais na rede pública de ensino, entre 2021 a 2025. O atendimento passou de 15,1% para 25,8% dos alunos.

Com esse resultado, o Brasil atinge a meta prevista no Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, que previa a ampliação da modalidade para atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica da rede pública em tempo integral.

A modalidade tem como finalidade a perspectiva do desenvolvimento e formação integral de bebês, crianças e adolescentes a partir de um currículo intencional e integrado, que amplia e articula diferentes experiências educativas, sociais, culturais e esportivas em espaços dentro e fora da escola com a participação da comunidade escolar.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O maior aumento se deu no ensino médio, em que as matrículas em tempo integral passaram de 16,7%, em 2022, para 26,8%, em 2025 . O ensino fundamental anos finais (6° ao 9º ano) registrou 23,7%, os anos iniciais (1º ao 5º ano) 20,9%. Já na pré-escola, as matrículas em tempo integral representam 18,3% do total.

Avanços

Para a superintendente do Itaú Social, Patricia Mota Guedes, os dados apontam um avanço muito significativo.

"São 923 mil novas matrículas em um único ano, ultrapassando 8,8 milhões de estudantes na rede pública. Esse crescimento consistente desde 2022 indica que o país está consolidando o tempo integral como uma estratégia estruturante para enfrentar os desafios da aprendizagem e das desigualdades educacionais'", afirma.

No entanto, ela destaca que não é suficiente apenas ampliar o tempo de permanência na escola. É necessário que as escolas desenvolvam projetos pedagógicos que ampliem as oportunidades de aprendizagem real, usando esse tempo extra de forma estratégica.

"Isso significa organizar um currículo diversificado, que inclua atividades artísticas, esportivas e culturais, que dialogue com o território e com a realidade dos estudantes, e que fortaleça tanto as aprendizagens cognitivas quanto o desenvolvimento socioemocional. A ampliação do tempo precisa estar a serviço de experiências formativas mais ricas e significativas”, aponta.

Investimentos

Segundo o MEC, os dados são resultado do investimento de R$ 4 bilhões do MEC no Programa Escola em Tempo Integral, criado em 2023, para apoiar redes de ensino na expansão de matrículas em tempo integral, abrangendo todas as etapas e modalidades da educação básica.

Sobre o Censo Escolar

O levantamento, realizado anualmente pelo Inep, abrange dados sobre todas as escolas da educação básica, professores, gestores e turmas, além das características dos estudantes. As informações incluem todas as etapas e modalidades da educação básica: ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos (EJA) e educação profissional.

Participam escolas públicas e privadas de todas as etapas da educação básica de todas as redes de ensino no país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 3 horas

Censo registra queda de 1 milhão de matrículas na educação básica

MEC justifica que população diminuiu e há maior eficiência escolar

 © Arquivo/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Cursos populares podem se inscrever em rede do MEC até o dia 27

Governo destinará R$ 108 milhões para 514 cursinhos

 Encontro busca alinhar Plano Anual de Ações e Metas das escolas ao planejamento regional e aprimorar análise sobre o território -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc
Educação Há 2 dias

Coordenadores Regionais participam de formação do Ciclo de Governança no Instituto de Educação Flores da Cunha, em Porto Alegre

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), promoveu na terça-feira (24/2), no Instituto de Educação Flores da Cunha, em Porto...

 Presença de ar-condicionado nas paredes de escolas, como na Padre Abílio de Marcos Sponchiado, de Vista Alegre, já é comum -Foto: Ascom Seduc
Educação Há 2 dias

Mais de 53% das escolas estaduais iniciam 2026 com salas de aula climatizadas

O retorno às aulas para mais de 700 mil estudantes da Rede Estadual , na última quarta-feira (18/2), foi marcado por acolhimento e reencontros. Mes...

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Fies: pré-selecionados devem complementar inscrição até esta terça

Estudantes devem acessar site do FiesSeleção para completar o processo

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 29°
28° Sensação
3.05 km/h Vento
24% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Sexta
33° 12°
Sábado
35° 14°
Domingo
36° 15°
Segunda
36° 17°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Sistema prisional Há 11 minutos

Governo do Estado promove inclusão por meio da cinoterapia com cães da Polícia Penal
Meio ambiente Há 11 minutos

Governo do Estado, por meio da Polícia Civil, realiza operação contra o tráfico de animais silvestres na Região Metropolitana
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova medidas adicionais de segurança para concessão de crédito consignado
Agricultura Há 11 minutos

Governo do Estado emite alerta sanitário para raiva dos herbívoros em Piratini e cidades vizinhas
Câmara Há 11 minutos

Comissão de Saúde aprova programa nacional para prevenção da perda de massa muscular

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,33%
Euro
R$ 6,06 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 367,533,95 -2,30%
Ibovespa
190,518,22 pts -0.38%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6961 (25/02/26)
15
45
55
62
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3621 (25/02/26)
01
02
04
06
07
09
10
11
13
15
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias