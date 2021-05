Fepam entrega licença ambiental que autoriza ampliação de fábrica da JBS

Um importante investimento na cidade de Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari, começou a tomar forma nesta quarta-feira (26/5). A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) entregou a licença ambiental que autoriza o início das obras de ampliação da fábrica da JBS no município localizado a pouco mais de 100 quilômetros da capital.

O documento foi entregue à diretoria da empresa pela presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann, que visitou a unidade acompanhada pelo secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana. Na fábrica de Bom Retiro do Sul, a JBS investirá R$ 14 milhões na construção de dois novos pavimentos que irão ampliar a capacidade produtiva da unidade e gerar um aumento de 10% no seu quadro funcional, que hoje é de 550 colaboradores.

Ao reforçar a importância econômica e social do empreendimento para a comunidade local, especialmente na geração de emprego e renda, Marjorie destacou o trabalho dos técnicos da Fepam na análise da licença, entregue em tempo recorde de 38 dias, incluindo uma aprovação pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema).

“Estamos celebrando mais um resultado do processo de modernização nos procedimentos de licenciamento que a nossa gestão está implementando, aliando o apoio ao desenvolvimento com o cumprimento rigoroso da legislação na proteção ambiental”, afirmou Marjorie.

O licenciamento ambiental é um procedimento necessário para a continuidade do projeto que prevê um total de R$ 1,7 bilhão em melhorias nas unidades da JBS no Estado. O anúncio dos investimentos por parte da empresa aconteceu no mês de abril, em evento com a participação do governador Eduardo Leite.

Conforme o secretário Luiz Henrique Viana, tanto a Sema quanto a Fepam estão trabalhando no sentido de apoiar os empreendedores para atrair investimentos importantes e melhorar a vida de toda a comunidade. "Quando nós geramos condições para que uma empresa possa aumentar sua produção, seu número de empregados, sua contribuição para o município e para o Estado, nós estamos melhorando a vida das pessoas", comentou.

O prefeito de Bom Retiro do Sul, Edmilson Busatto, entende que os investimentos da JBS na cidade acontecem em um momento significativo, especialmente para que a economia se recupere dos efeitos da pandemia. "Fomos agraciados pela empresa no início do ano com a construção de uma Unidade de Saúde e agora por este investimento de R$ 14 milhões. Isso mostra a confiança da JBS na nossa gente, que terá mais empregos, mais renda e a certeza de uma empresa parceira e preocupada com o futuro de Bom Retiro do Sul e do Brasil", avaliou.