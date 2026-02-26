Hospital Governador Celso Ramos é pioneiro ao adotar nova tecnologia de esterilização

Foto: Divulgação/Ascom SES

O Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em Florianópolis, deu um passo pioneiro na segurança e sustentabilidade hospitalar catarinense. A instituição é o primeiro hospital público de Santa Catarina a adotar a tecnologia de containers para esterilização e gerenciamento de materiais cirúrgicos, um recurso já consolidado em países desenvolvidos e que agora chega ao estado.

“É a união de inovação, segurança e responsabilidade ambiental. Ao adotar essa tecnologia, elevamos o padrão dos nossos procedimentos, reduzimos o impacto ao meio ambiente e reforçamos o compromisso do Hospital Governador Celso Ramos com uma saúde mais eficiente e sustentável para a população”, destacou o diretor do HGCR, Michel Faraco.

Foto: Reprodução/Secom SC

A Neurocirurgia será a primeira a operar com a nova tecnologia, reforçando a segurança em procedimentos e qualificando os fluxos assistenciais. O sistema substitui embalagens descartáveis por caixas rígidas, duráveis e reutilizáveis, fabricadas em alumínio reciclável. Com potencial para reduzir em até 80% a geração de resíduos hospitalares, a medida também contribui para a diminuição das emissões de carbono, otimiza o tempo de secagem dos instrumentos e aumenta a vida útil dos materiais cirúrgicos.

Além do impacto ambiental positivo, a inovação reforça a segurança no centro cirúrgico ao preservar a esterilidade dos instrumentos e reduzir riscos de corrosão. O modelo também torna mais ágeis os processos de limpeza, esterilização, armazenamento e transporte, contribuindo para maior eficiência operacional e redução de custos.

Mais informações:

Victória Lopes

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

Nos siga no instagram: @saude.sc