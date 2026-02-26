Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
16°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Censo registra queda de 1 milhão de matrículas na educação básica

MEC justifica que população diminuiu e há maior eficiência escolar

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/02/2026 às 13h29
Censo registra queda de 1 milhão de matrículas na educação básica
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram nesta quinta-feira (26) os resultados da primeira etapa do Censo Escolar 2025. Segundo os dados, e, 2025, foram registrados 46,018 milhões de estudantes, distribuídos em 178,76 mil escolas públicas e privadas, considerando todas as etapas da educação básica . H ouve uma redução de 2,29% nas matrículas, em comparação a 2024, quando foram registradas 47.088.922 estudantes. A queda corresponde a 1, 082 milhão de alunos a menos.

De acordo com o coordenador de Estatísticas Educacionais da Diretoria de Estatísticas do Inep (DEED), Fábio Pereira Bravin, a queda não representa um problema. Segundo o órgão, o dado relevante é que o atendimento educacional da população está aumentando. A explicação para a queda das matrículas, de acordo com Bravin, é a redução da população em idade escolar, especialmente entre 0 a 4 anos e a 15 a 17 anos.

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apresentados pelo Inep, a projeção para a população de 0 a 3 anos recuou 8,4% entre 2022 e 2025. Em relação à frequência escolar, na faixa etária até 3 anos de idade, a taxa de atendimento subiu 4,3 pontos percentuais entre 2019 e 2024, atingindo 39,8%. A matrícula na creche, que compreende crianças até 3 anos, não é obrigatória. Já na faixa etária de 4 a 17 anos, quando a frequência à escola é obrigatória, a frequência chega a 97,2%, apontam os dados do IBGE de 2024.

Redução da distorção idade-série

Outra explicação para a queda no número de matrículas, de acordo com a MEC, é a redução das taxas de repetência e a melhoria dos indicadores de distorção idade-série. Este parâmetro avalia a quantidade de alunos que frequentam a série adequada à sua idade e não estão "atrasados" nos estudos.

"Os alunos estão repetindo menos. Antes, a retenção inchava o sistema. Passando ano a ano, à medida que eu reduzo a distorção idade-série e dou oportunidades aos alunos que estão atrasados para eles concluam, eu reduzo o número de matrículas.", apontou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Os dois fenômenos, segundo ele, indicam maior eficiência do sistema educacional do país. Para o ministro, o Censo Escolar mostrou que a educação brasileira conquistou avanços significativos em 2025.

Segundo Camilo, a distorção idade-série no ensino médio, por exemplo, teve uma redução de 61% de 2022 a 2025. “Nós saímos de 27,2% para 13,99% só no 3° ano do ensino médio”, destacou.

“O Brasil praticamente universalizou o acesso à escola. Precisamos garantir a qualidade, a equidade”, disse o ministro do MEC.

Educação infantil

Segundo o Censo, em 2025, a educação infantil alcançou o maior patamar de crianças de 0 a 3 anos com acesso à creche (41,8%), aproximando-se da meta de 50% estabelecida pelo Plano Nacional de Educação (PNE).

De acordo com o MEC, apenas em 2025, foram criadas 48,5 mil novas vagas em creches e pré-escolas, com apoio do governo federal. O MEC informOU que o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) prevê investir R$ 7,37 bilhões para a construção de 1.670 novas creches.

Conectividade nas escolas

O Censo também apontou aumento da conectividade nas escolas da educação básica. O percentual de escolas com acesso à internet na educação básica passou de 82,8%, em 2021, para 94,5%, em 2025.

O ministro Camilo Santana destaca que o maior desafio para garantir a conectividade está concentrado na região Norte. Segundo o ministério, foram investidos R$ 3 bilhões, de 2023 a 2025, em escolas estaduais e municipais, alcançando um avanço de 45% para 70% das escolas com conectividade adequada para fins pedagógicos.

Sobre o Censo Escolar

O levantamento, realizado anualmente pelo Inep, abrange dados sobre todas as escolas da educação básica, professores, gestores e turmas, além das características dos estudantes. As informações incluem todas as etapas e modalidades da educação básica: ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos (EJA) e educação profissional.

Participam escolas públicas e privadas de todas as etapas da educação básica de todas as redes de ensino no país.

*texto ampliado às 13h01

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Arquivo/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Cursos populares podem se inscrever em rede do MEC até o dia 27

Governo destinará R$ 108 milhões para 514 cursinhos

 Encontro busca alinhar Plano Anual de Ações e Metas das escolas ao planejamento regional e aprimorar análise sobre o território -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc
Educação Há 2 dias

Coordenadores Regionais participam de formação do Ciclo de Governança no Instituto de Educação Flores da Cunha, em Porto Alegre

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), promoveu na terça-feira (24/2), no Instituto de Educação Flores da Cunha, em Porto...

 Presença de ar-condicionado nas paredes de escolas, como na Padre Abílio de Marcos Sponchiado, de Vista Alegre, já é comum -Foto: Ascom Seduc
Educação Há 2 dias

Mais de 53% das escolas estaduais iniciam 2026 com salas de aula climatizadas

O retorno às aulas para mais de 700 mil estudantes da Rede Estadual , na última quarta-feira (18/2), foi marcado por acolhimento e reencontros. Mes...

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Fies: pré-selecionados devem complementar inscrição até esta terça

Estudantes devem acessar site do FiesSeleção para completar o processo
Educação Há 3 dias

Encontro debate rede latino-americana por alfabetização na idade certa

Formação docente, infraestrutura e material didático são temas

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 29°
27° Sensação
2.55 km/h Vento
33% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Sexta
33° 12°
Sábado
35° 14°
Domingo
36° 15°
Segunda
36° 17°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Câmara aprova divulgação, em meios de comunicação, de serviço para denúncias de violência contra a mulher
Saúde Há 6 minutos

Saúde envia equipes do SUS para áreas atingidas pela chuva em Minas
Senado Federal Há 19 minutos

CPMI do INSS: Paulo Camisotti depõe à tarde; dois depoentes faltam
Câmara Há 19 minutos

Câmara aprova uso de recursos de fundo garantidor em operações do Pronaf; acompanhe
Geral Há 20 minutos

Vale do Paraíba e litoral paulista estão em alerta de perigo hoje

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,50%
Euro
R$ 6,07 +0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 365,956,32 -2,88%
Ibovespa
190,332,17 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6961 (25/02/26)
15
45
55
62
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3621 (25/02/26)
01
02
04
06
07
09
10
11
13
15
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias