Governo do Estado inicia distribuição de vacina contra dengue para profissionais da atenção primária em saúde

O governo estadual, iniciou, nesta quinta-feira (26/2), a distribuição do primeiro lote da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan. A ação ocorre por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), da Secretaria da Saúde (SES).

A remessa de 28 mil doses é destinada às Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) e ao município de Porto Alegre. Serão atendidos 43% dos 64.681 trabalhadores – ou seja, quase 28 mil profissionais – das equipes da atenção primária em saúde (APS) do Sistema Único de Saúde (SUS) no Rio Grande do Sul.

Público-alvo

A definição do público-alvo para o início da imunização segue diretrizes do Ministério da Saúde (MS). Segundo a orientação, a vacinação começa pelos trabalhadores da APS devido à disponibilidade inicial limitada de doses e ao papel estratégico dessas equipes na linha de frente do SUS.

O documento do MS estabelece que serão contemplados profissionais de saúde que exercem atividades assistenciais e de prevenção nas unidades básicas de saúde (UBS). Dentre eles, estão médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, odontólogos e integrantes das equipes multiprofissionais (nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais e farmacêuticos).

Também estão incluídos agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias e trabalhadores administrativos e de apoio – como recepcionistas, profissionais da limpeza, cozinheiros, motoristas de ambulância, vigilantes e demais equipes que atuam diretamente dentro das unidades básicas de saúde.

As vacinas chegaram ao Estado em 19 de fevereiro, porém, durante a etapa de separação para envio às CRSs, foi identificada uma divergência entre os números de lote impressos nas embalagens e nos frascos, situação que já havia sido observada por outros Estados da federação. A distribuição pôde seguir normalmente após o MS emitir uma nova nota técnica esclarecendo e correlacionando os lotes, garantindo a rastreabilidade e a segurança do processo.

Distribuição por CRS – 1ª remessa (26/2)

1ª CRS (sede Porto Alegre) – 6.420 doses

2ª CRS (sede Frederico Westphalen – 757 doses

3ª CRS (sede Pelotas) – 2.000 doses

4ª CRS (sede Santa Maria) – 1.258 doses

5ª CRS (sede Caxias do Sul) – 3.213 doses

6ª CRS (sede Passo Fundo) – 2.272 doses

7ª CRS (sede Bagé) – 390 doses

8ª CRS (sede Cachoeira do Sul) – 423 doses

9ª CRS (sede Cruz Alta) – 555 doses

10ª CRS (sede Alegrete) – 1.043 doses

11ª CRS (sede Erechim) – 895 doses

12ª CRS (sede Santo Ângelo) – 1.106 doses

13ª CRS (sede Santa Cruz do Sul) – 1.045 doses

14ª CRS (sede Santa Rosa) – 781 doses

15ª CRS (sede Palmeira das Missões) – 742 doses

16ª CRS (sede Lajeado) – 1.243 doses

17ª CRS (sede Ijuí) – 822 doses

18ª CRS (sede Osório) – 1.141 doses

Município de Porto Alegre – 1.894 doses