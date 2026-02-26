Governo do Estado inicia distribuição de vacina contra dengue para profissionais da atenção primária em saúde

O governo estadual, iniciou, nesta quinta-feira (26/2), a distribuição do primeiro lote da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan. A ação ocorre por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), da Secretaria da Saúde (SES).
A remessa de 28 mil doses é destinada às Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) e ao município de Porto Alegre. Serão atendidos 43% dos 64.681 trabalhadores – ou seja, quase 28 mil profissionais – das equipes da atenção primária em saúde (APS) do Sistema Único de Saúde (SUS) no Rio Grande do Sul.
Público-alvo
A definição do público-alvo para o início da imunização segue diretrizes do Ministério da Saúde (MS). Segundo a orientação, a vacinação começa pelos trabalhadores da APS devido à disponibilidade inicial limitada de doses e ao papel estratégico dessas equipes na linha de frente do SUS.
O documento do MS estabelece que serão contemplados profissionais de saúde que exercem atividades assistenciais e de prevenção nas unidades básicas de saúde (UBS). Dentre eles, estão médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, odontólogos e integrantes das equipes multiprofissionais (nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais e farmacêuticos).
Também estão incluídos agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias e trabalhadores administrativos e de apoio – como recepcionistas, profissionais da limpeza, cozinheiros, motoristas de ambulância, vigilantes e demais equipes que atuam diretamente dentro das unidades básicas de saúde.
As vacinas chegaram ao Estado em 19 de fevereiro, porém, durante a etapa de separação para envio às CRSs, foi identificada uma divergência entre os números de lote impressos nas embalagens e nos frascos, situação que já havia sido observada por outros Estados da federação. A distribuição pôde seguir normalmente após o MS emitir uma nova nota técnica esclarecendo e correlacionando os lotes, garantindo a rastreabilidade e a segurança do processo.
Distribuição por CRS – 1ª remessa (26/2)
Texto: José Luís Zasso/Ascom SES
Edição: Felipe Borges/Secom