Governo do Estado prorroga inscrições para entidades tradicionalistas participarem do Programa CTG na Escola

O edital CTG na Escola, realizado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), em parceria com o Movimento Tradicionalista Ga...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/02/2026 às 10h57
Governo do Estado prorroga inscrições para entidades tradicionalistas participarem do Programa CTG na Escola
-

O edital CTG na Escola, realizado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), em parceria com o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), teve as inscrições prorrogadas até 7 de março. O certame seleciona 180 entidades tradicionalistas para desenvolver atividades educativas, culturais e formativas em instituições da rede pública de ensino e Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes). Os projetos selecionados receberão R$ 18 mil para sua execução, totalizando R$ 3,24 milhões investidos.

O edital de retificação , publicado na quarta-feira (25/2), também altera a distribuição da carga horária prevista em treinamento, planejamento pedagógico e realização das atividades nas escolas. Conforme o edital de abertura ,publicado em 31 de janeiro no site do MTG, os interessados devem realizar inscrições pelo e-mail [email protected] . Podem participar entidades regularmente filiadas ao MTG e cada proponente deve apresentar um plano de trabalho, contendo a descrição das ações propostas, equipe, instituições parceiras, metas e outras informações pertinentes.

A retificação do edital estabelece a realização de 30 horas de treinamentos obrigatórios executados pelo MTG e a reserva de 50 horas para atividades de planejamento pedagógico das ações pelos próprios proponentes. As 120 horas restantes serão dedicadas à realização dos projetos junto às escolas.

As entidades que já enviaram suas propostas podem readequar a distribuição da carga horária em seus planos de trabalho para a distribuição do total de 200 horas de atividades previstas. Os projetos selecionados terão prazo de seis meses para execução. As ações podem ser desenvolvidas em uma ou mais instituições e os projetos com pelo menos 30% das atividades em Apaes terão pontuação adicional.

As propostas serão analisadas por avaliadores independentes designados pelo MTG. A avaliação contempla critérios como a qualificação dos proponentes, o planejamento e o mérito. Os 90 primeiros classificados com a pontuação geral serão contemplados. As 90 vagas remanescentes serão distribuídas para garantir a participação de três entidades por Região Tradicionalista (RT).

Dúvidas e informações adicionais podem ser solicitadas à coordenação do CTG na Escola, pelo e-mail [email protected] .

Novo cronograma do edital

  • Publicação da Retificação do Edital: 25/2
  • Prazo para entidades já inscritas retificarem o plano de trabalho: de 26/2 a 7/3
  • Período para recebimento de novas inscrições: de 26/2 a 7/3
  • Avaliação de habilitação: de 8/3 a 15/3
  • Publicação dos projetos habilitados: 16/3
  • Prazo para recursos da etapa de habilitação: de 17/3 a 18/3
  • Publicação do resultado final da habilitação: 19/3
  • Avaliação de mérito e publicação do resultado preliminar: de 20/3 a 31/3
  • Prazo para recursos da etapa de mérito: de 1/4 a 2/4
  • Publicação do resultado final: Até 10 dias após prazo para recursos

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

