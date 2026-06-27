Governo do Estado divulga resultado final de edital de R$ 6 milhões para bolsas culturais

O governo do Estado publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira (26/6) o resultado final do Edital 06/2026 – FAC Mobilidade, da Secretaria da Cultura (Sedac). Com investimento de R$ 6 milhões, provenientes do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), o certame selecionou 184 projetos, que serão contemplados com a concessão de bolsas culturais para participação de agentes, profissionais e grupos artísticos gaúchos em eventos nacionais e internacionais entre o segundo semestre de 2026 e o primeiro semestre de 2027.

Lançado em março, o edital prevê o pagamento de R$ 8 mil por bolsa, podendo chegar até R$ 80 mil para grupos formalizados. Os recursos recebidos poderão ser utilizados para custear ou ressarcir despesas indispensáveis à viagem, como passagens aéreas, hospedagem, alimentação e outros custos diretamente relacionados. Além de contemplar diversos segmentos culturais, o certame previa regras para descentralizar a destinação do investimento, viabilizando projetos de proponentes de todas as regiões do Estado.

“O Edital FAC Mobilidade responde a uma demanda histórica da comunidade cultural do Rio Grande do Sul, ao possibilitar a circulação de artistas e a presença da produção gaúcha em diferentes territórios, tanto no Brasil quanto no exterior. O certame fortalece trajetórias, amplia redes de intercâmbio e projeta a diversidade das expressões culturais do Estado, contribuindo para o reconhecimento e a inserção da nossa tradição em novos contextos e mercados”, destacou o titular da Sedac, André Kryszczun.

Próximas etapas

Neste momento, o edital está na fase de habilitação, na qual os proponentes devem comprovar a regularidade do CNPJ, bem como encaminhar os dados bancários e a documentação dos participantes ou integrantes do evento, conforme o formulário de inscrição e/ou o convite, além do documento de representação, se houver. Na sequência, será iniciada a fase de assinatura do Termo de Bolsa Cultural. O cronograma do edital prevê o repasse dos recursos em até 60 dias após a publicação desse termo. Dúvidas devem ser direcionadas para o e-mail [email protected] .