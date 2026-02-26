Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
MTG esclarece que curso para cavaleiros é decisão exclusiva da 12ª Região Tradicionalista

Entidade reforça que não há obrigatoriedade estadual para certificação em cavalgadas oficiais.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província - com Informações MTG
26/02/2026 às 09h32
MTG esclarece que curso para cavaleiros é decisão exclusiva da 12ª Região Tradicionalista
(Foto: Geração / IA)

O Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) divulgou comunicado oficial para explicar a criação do chamado Curso de Formação de Cavaleiros (CFC), iniciativa surgida no âmbito da 12ª Região Tradicionalista.

Conforme a manifestação, a implantação do curso foi deliberada internamente pela própria 12ª Região, durante Assembleia de Patrões, reunião que contou com a participação dos representantes das entidades vinculadas àquela coordenadoria regional. A medida, portanto, possui validade restrita à respectiva região, dentro de sua autonomia administrativa.

O MTG destaca que a decisão não tem efeito normativo para as demais Regiões Tradicionalistas do Estado, não sendo obrigatória fora da 12ª RT. Assim, não há imposição para que outras regiões adotem procedimento semelhante.

A nota também esclarece que a diretoria estadual do MTG, a Vice-Presidência de Cavalgadas e a Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul (ORCAV) não participaram da elaboração ou aprovação do curso, tampouco foram consultadas previamente. A proposta foi concebida e aprovada exclusivamente no âmbito regional.

Em nível estadual, o MTG e a ORCAV já desenvolvem regularmente atividades de orientação, como palestras, encontros e capacitações técnicas, conduzidas por tradicionalistas habilitados. Essas ações são abertas ao público interessado e têm caráter voluntário, sem exigência obrigatória.

A entidade reforça ainda que, no contexto estadual, não existe determinação que imponha certificação obrigatória para participação em cavalgadas ou demais eventos oficiais ligados ao movimento tradicionalista.

Por fim, o MTG reafirma seu compromisso com a integração entre as Regiões Tradicionalistas, a valorização dos princípios culturais gaúchos e o diálogo permanente como base para manter a harmonia dentro do movimento.

Veja a nota de esclarecimento clicando aqui

 

 

