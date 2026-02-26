Polícia Militar faz operação no Complexo da Maré no Rio

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMRJ) realiza, nesta quinta-feira (26), uma operação no Complexo da Maré, na zona norte da capital fluminense.

Desde as primeiras horas da manhã, as equipes do Comando de Operações Especiais e do 22º BPM (Maré) atuam nas comunidades do Conjunto Esperança, Vila dos Pinheiros, Vila do João, Timbau, Baixa do Sapateiro e Salsa e Merengue.

Segundo a corporação, a ação tem como principais objetivos coibir o tráfico de drogas, combater o roubo de veículos e de cargas, além de prender criminosos.

A operação conta com cerca de 200 policiais militares e dez veículos blindados. O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas atua preventivamente nas principais vias que cruzam a região, como medida de segurança para a população.

De acordo com a PM, agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreenderam um fuzil, duas pistolas, rádios transmissores, carregadores e munições na Baixa do Sapateiro, durante ação na Maré. Três suspeitos ficaram feridos e foram socorridos ao Hospital Federal de Bonsucesso. A operação está em andamento.