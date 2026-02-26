Últimas homenagens a Zeca Hanauer em Tenente Portela

O velório de José Inácio Hanauer, conhecido como Zeca Hanauer, está sendo realizado desde as primeiras horas da madrugada desta quinta-feira na cripta da Igreja Matriz de Tenente Portela.

A cerimônia estava inicialmente marcada para começar às 6h, em função do traslado do corpo até São Luiz Gonzaga, onde seria feita a necropsia. Contudo, durante o trajeto, a funerária conseguiu atendimento no Instituto Médico Legal (IML) de Ijuí. Por ser um município mais próximo, a realização do exame em Ijuí agilizou os procedimentos, possibilitando o retorno antecipado e o início do velório ainda durante a madrugada.

Familiares, amigos, integrantes da comunidade portelense e moradores da região comparecem para prestar as últimas homenagens ao empresário e tradicionalista, que era casado e pai de três filhos.

O sepultamento está programado para o início da tarde desta quinta-feira, com horário ainda a ser definido, no Cemitério Municipal de Tenente Portela.





