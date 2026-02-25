Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
Ospa lança Temporada Artística 2026 com sinfonias, ópera, música popular e retomada da Série Igrejas

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac), apresentou ao público a sua programação para todo...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/02/2026 às 17h38
Ao longo de 2026, serão mais de 40 apresentações na Casa da Ospa, em Porto Alegre -Foto: Vinicius Angeli

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac), apresentou ao público a sua programação para todo o ano. A agenda plural, que vai de pilares como Beethoven e Bach até referências da música popular (como Lupicínio Rodrigues) foi divulgada durante evento para imprensa e convidados no Complexo Cultural Casa da Ospa, em Porto Alegre, na noite de terça-feira (24/2). A programação já está disponível no site da fundação .

Ao longo de 2026, serão mais de 40 concertos na Casa, com apresentações também no interior do Estado; récitas de ópera e de Música de Câmara; apresentações especiais; e intensa atuação do Coro Sinfônico e dos grupos da Escola de Música. A venda de ingressos para os eventos de março, abril e maio inicia-se na quinta-feira (26/2), a partir das 14h, nesta página . Integrantes do plano Amigo Ospa contam com pré-venda exclusiva.

Durante o lançamento da temporada, o secretário da Cultura Eduardo Loureiro elogiou o trabalho que vem sendo realizado pela orquestra e reforçou o compromisso do Estado com a instituição. “Somos muito gratos a tudo que a Ospa representa, porque a cultura é um dos grandes pilares do desenvolvimento. Não mediremos esforços para valorizar a fundação e os nossos músicos”, antecipou.

Responsável pela curadoria da temporada, o diretor artístico Manfredo Schmiedt salientou que a programação de 2026 percorre diferentes períodos da história da música, do barroco ao contemporâneo, com obras de mais de 80 compositores de 20 países. “Em 2026, a Ospa celebra a maturidade de sua trajetória por meio de uma tríade estratégica: o compromisso inegociável com a excelência do grande repertório, o protagonismo da presença brasileira e a nossa crescente projeção internacional. Convidamos o público a vivenciar uma temporada na qual a tradição e a inovação se encontram”, resumiu.

Sobre a Temporada Artística 2026

A Fundação Ospa organiza a programação em diferentes séries de concertos: Casa da Ospa, Igrejas, Interior, POP, Música de Câmara, Ópera e Ospa Jovem.

Principal vitrine da programação, a Série Casa da Ospa inclui apresentações que ocorrem principalmente às sextas-feiras, às 20h, e alguns sábados e domingos, às 17h. Diversos solistas internacionais, nacionais e da própria Ospa ganham destaque na série, que irá começar com a inédita vinda da pianista Valentina Lisitsa no Concerto de Abertura da Temporada 2026 (ingressos já esgotados). Outros convidados inéditos são o grupo de metais American Brass Quintet e o renomado Quarteto da Cidade de São Paulo. Entre os solistas da temporada, instrumentos como harpa, saxofone, trompete e percussão dividem protagonismo com os tradicionais violinos e pianos.

Regentes de mais de 14 países estarão à frente da orquestra ao longo do ano, reforçando o intercâmbio artístico nacional e internacional. Além do trio de regentes da Ospa, formado por Manfredo Schmiedt, Arthur Barbosa e Diego Schuck Biasibetti, a programação trará maestros brasileiros como Priscila Bomfim e Cláudio Cruz regendo tanto na Casa da Ospa como no interior do Estado. Já os maestros Anderson Alves, José María Moreno, José Soares, Michael Repper e Zoe Zeniodi permanecem na orquestra por duas semanas para reger dois concertos cada.

“Somos muito gratos a tudo que a Ospa representa", disse o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro -Foto: Danielle Bayer

Vertente Popular

Por decreto estadual, 2026 marca os 400 Anos das Missões , com a celebração do legado jesuíta e guarani na formação do Rio Grande do Sul. A Ospa integra oficialmente as comemorações com um espetáculo especial em 13 de março , unindo música sinfônica e tradição regional.

O concerto contará com a participação da Família Ortaça, de Neto e Ernesto Fagundes e Shana Müller, além de outros convidados, em arranjos inéditos de Dhouglas Umabel. “A homenagem valoriza não apenas um território, mas a formação do Rio Grande do Sul e de todo um legado”, afirmou Loureiro. “Essa combinação do sinfônico com a música regional vai ser algo muito impactante, valorizando o trabalho dos nossos quatro troncos missioneiros.”

No cruzamento entre música de concerto e popular ainda se destacam a apresentação em homenagem a Lupicínio Rodrigues, com a participação das cantoras Andréa Cavalheiro e Glau Barros, e o espetáculoDivas do Pop Rock, que dará roupagem sinfônica a hits de Whitney Houston, Lady Gaga, Adele, Beyoncé e outras, e contará com um trio de solistas formado por Laura Dalmás, Paola Delazzeri e Rafaela Pfeifer – que, recentemente, participou do reality showThe Voice.

Grandes sinfonias e desafios

A Temporada 2026 reúne alguns dos maiores títulos da história do repertório sinfônico:

  • “4ª”, “5ª”, “6ª” e “9ª” sinfonias de Ludwig van Beethoven (com a “9ª” encerrando a temporada);
  • “Sinfonia nº 2, Ressurreição”, de Gustav Mahler;
  • “Sinfonia nº 5”, de Pyotr Ilyich Tchaikovsky;
  • “Sinfonia nº 5”, de Dmitri Shostakovich;
  • e sinfonias “nº 1” e “nº 2”, de Johannes Brahms.

Outras obras grandiosas e complexas presentes na programação são “Don Quixote”, de Richard Strauss; “La Valse”, de Maurice Ravel; e “Petrouchka”, de Igor Stravinsky.

Segundo Schmiedt, a excelência técnica da orquestra será celebrada por essas obras especialmente desafiantes e inovadoras. Um dos momentos mais aguardados é a execução de “Poema do fogo”, de Alexander Scriabin, em diálogo com “Os planetas”, de Gustav Holst – a apresentação contará com projeções luminosas e a presença de um “piano de cores”, criando uma experiência sinestésica inédita na Ospa.

Sob a regência do músico da fundação e maestro Diego Schuck Biasibetti, o Coro Sinfônico da Ospa atua ao lado da orquestra em obras monumentais, com destaque para “A Paixão Segundo São João”, de Johann Sebastian Bach, e “Requiem”, de Giuseppe Verdi.

Entre as efemérides do ano, a Ospa celebra os 120 anos de Radamés Gnattali e os 150 anos de Manuel de Falla. Em meio a solistas, regentes e composições de todo o mundo, a Ospa também dedica atenção especial a composições nacionais e regionais, com obras de Heitor Villa-Lobos, Edino Krieger e dos contemporâneos Catarina Domenici, Dimitri Cervo e André Mehmari.

Diretor artístico Manfredo Schmiedt salientou que programação percorre diferentes períodos da história -Foto: Danielle Bayer

Dança e ópera

Na intersecção entre música e dança, o palco da Ospa recebe o balé “Quadressências”, de Daniel Wolff, com a participação da Companhia de Dança Carol Dalmolin. A temporada prevê ainda a montagem de "O Menino Maluquinho", ópera baseada no clássico de Ziraldo e concebida pelo compositor Ernani Aguiar especialmente para as crianças, com a participação de solistas e coros de diferentes idades.

Formação e democratização da música

Em 2026, a Ospa reafirma sua missão de democratização do acesso à música com uma ampla programação gratuita. O ano marca a retomada da Série Igrejas, que leva a orquestra a diferentes templos religiosos de Porto Alegre em apresentações abertas à comunidade. E, no Complexo Cultural Casa da Ospa, a Série Música de Câmara dá continuidade aos recitais realizados uma vez por mês, aos sábados, às 17h.

A agenda de concertos pelo interior do Rio Grande do Sul também tem entrada gratuita. No roteiro da Série Interior, estão confirmadas passagens por Três Coroas (21/3) e Novo Hamburgo (16/5). Ao longo do ano, novas datas serão divulgadas e devem incluir Guaíba, Erechim e Cruz Alta.

As apresentações de grupos da Escola de Música da Ospa, que seguem fortalecendo a formação de jovens instrumentistas com bolsas, concertos didáticos e ações comunitárias, têm acesso livre para todos os públicos. Em 2026, a orquestra de alunos mais avançados da escola, a Ospa Jovem, passará a realizar concertos dominicais, às 10h30. A programação do conservatório também abrange apresentações da Orquestra de Sopros, do Coro Infantojuvenil, do Coro Jovem e diversos recitais de alunos, incluindo o projeto Escola da Ospa na Comunidade – que leva música a escolas, hospitais, ONGs e outros espaços.

Durante o lançamento da temporada, o diretor da Escola de Música e trombonista da Ospa, Rodrigo da Rocha, destacou que o conservatório atende mais de 300 alunos. “Há mais de 50 anos, o conservatório exerce um trabalho importantíssimo e de excelência no Estado, abastecendo o mercado com instrumentistas no Brasil e no mundo”, destacou.

Em 2026, o fomento à criação também será prioridade, com a realização de um novo Prêmio de Composição – uma parceria da Ospa com a Fundação Cultural Pablo Komlós e o Banrisul.

Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre

Temporada Artística 2026

  • Ingressos Série Casa da Ospa: R$ 15 (solidário, estudante), R$ 20 (solidário, balcão), R$ 30 (solidário, mezanino), R$ 40 (solidário, plateia e camarote), R$ 35 (balcão), R$ 50 (mezanino) e R$ 70 (plateia e camarote).
  • Informações e pré-venda Amigo Ospa: pelo e-mail [email protected]
  • Venda de ingressos público geral: a partir das 14h de quinta (26/2) nesta página

Texto: Ascom Ospa
Edição: Secom

