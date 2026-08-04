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Rio: delegacias terão sala especial para mulheres vítimas de violência

As chamadas Salas Lilás também vão funcionar em unidades do IML

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/08/2026 às 21h20
Rio: delegacias terão sala especial para mulheres vítimas de violência
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Civil do Rio criou o Programa Salas Lilás, esta terça-feira (4), que estabelece diretrizes para a implantação de espaços especializados para atender mulheres e meninas vítimas de violência de gênero em delegacias de polícia e em unidades do Instituto Médico Legal (IML).

A medida prevê a necessidade de ambientes próprios para oferecer um atendimento humanizado e garantir a redução da revitimização, em consonância com a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará).

A implantação das Salas Lilás seguirá critérios técnicos que consideram indicadores de incidência de violência de gênero nas regiões, como ocorrências de violência doméstica, registros de estupro, medidas protetivas solicitadas e feminicídios.

Os espaços são organizados em três ambientes interligados: sala de espera, com material informativo e espaço lúdico para crianças; sala de atendimento, destinada ao acolhimento da vítima, ao registro de ocorrência e à solicitação de medidas protetivas de urgência, além da sala de exames, de uso exclusivo dos serviços médico-legais.

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© Paulo Pinto/Agencia Brasil
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