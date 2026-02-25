Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
Governo do Estado inicia desassoreamento do Rio Palmares, no município de Palmares do Sul

O Programa de Desassoreamento do Rio Grande do Sul (Desassorear RS) iniciou na terça-feira (24/2) os trabalhos de retirada de sedimentos do Rio Pal...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/02/2026 às 17h38
Obra vai ampliar profundidade e capacidade de vazão d’água, prevenindo inundações e enchentes, além de melhorar navegabilidade -Foto: Divulgação Prefeitura de Palmares do Sul

O Programa de Desassoreamento do Rio Grande do Sul (Desassorear RS) iniciou na terça-feira (24/2) os trabalhos de retirada de sedimentos do Rio Palmares, no município de Palmares do Sul. A ação do governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), tem como objetivo ampliar a profundidade e a capacidade de vazão do curso d’água, contribuindo para a prevenção de inundações e enchentes, além de melhorar as condições de navegabilidade.

As intervenções começaram pelo bairro Porto e avançam progressivamente em direção à Barra, na saída para a Lagoa dos Patos, com intensificação da dragagem à medida que as máquinas se deslocam.

De acordo com o secretário interino de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Fernando Classmann, a chegada do programa ao município reforça a estratégia do governo do Estado de atuação preventiva. “O Desassorear RS é uma ação estruturante que atua diretamente na redução de riscos e na proteção das comunidades. Ao iniciarmos os trabalhos em Palmares do Sul, ampliamos a capacidade de resposta do município diante de eventos climáticos extremos, garantindo mais segurança à população e fortalecendo a resiliência das nossas cidades”, afirmou.

Antes do início das operações, a empresa responsável estruturou a área destinada ao posicionamento das máquinas e ao depósito temporário dos sedimentos retirados. O material será posteriormente encaminhado para um aterro, assegurando a destinação ambientalmente adequada e evitando novos impactos.

“Palmares do Sul foi um dos municípios fortemente impactados pela enchente de 2024. Esta ação de desassoreamento aumentará a profundidade e a capacidade de vazão do rio, o que auxiliará na prevenção de inundações, enchentes e, por consequência, melhorar a navegabilidade; já que nossa segunda maior economia é a pesca e o trecho que receberá o serviço é bastante utilizado pelos nossos pescadores. Outro benefício é que a retirada dos sedimentos poderá ser utilizada como aterro em áreas municipais que ficaram totalmente alagadas na enchente e que servirão para edificações futuramente", declarou o prefeito do município, Regis Bauermann.

Intervenções no Rio Palmares começaram pelo bairro Porto e avançam em direção à barra, na saída para a Lagoa dos Patos -Foto: Divulgação Prefeitura de Palmares do Sul
Desassorear RS avança em todo o Estado

O Desassorear RS já retirou mais de 3,8 milhões de metros cúbicos de sedimentos de rios e arroios em todo o Rio Grande do Sul. Dos 232 municípios contemplados, 145 já concluíram os trabalhos, 56 estão com frentes de serviço em operação e outros 31 terão as ações iniciadas nos próximos meses.

Estruturado em dois eixos, o programa organiza as intervenções conforme a classificação dos cursos d’água. O Eixo 1, sob responsabilidade da Sedur, contempla rios de primeira, segunda e terceira ordem, além de canais e sistemas de drenagem urbana. Já o Eixo 2 é executado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e abrange rios de maior porte, classificados como de quarta ordem ou superior.

Programa contabiliza 137 projetos em andamento em 62 cidades, e 197 ações finalizadas em 123 municípios -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Com investimento total de R$ 300 milhões, viabilizado por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), o Desassorear RS integra o Plano Rio Grande. Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Antes da atual gestão, não existia um programa do Estado com ações sistemáticas de desassoreamento. Após um ano do início dos serviços, o Desassorear RS consolida-se como uma das principais ações do governo do Estado voltadas à prevenção de desastres e proteção dos municípios, reafirmando o compromisso do Rio Grande do Sul com um planejamento cada vez mais integrado e preparado para os desafios climáticos do presente e do futuro.

Texto: Paulo César Pedroza/Ascom Sedur
Edição: Secom

