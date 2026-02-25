Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
Hospital Regional de São José celebra 39 anos com modernização e ampliação de serviços

Foto: Thiago Kauê/Secom GOVSCSão quase quatro décadas dedicadas ao cuidado da população da Grande Florianópolis. Referência estadual em diversas es...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
25/02/2026 às 15h39
Foto: Thiago Kauê/Secom GOVSC

São quase quatro décadas dedicadas ao cuidado da população da Grande Florianópolis. Referência estadual em diversas especialidades, o Hospital Regional de São José (HRSJ) completa 39 anos nesta quarta-feira, 25. São mais de 27 mil metros quadrados, 385 leitos ativos e uma estrutura que, nos últimos anos, vem sendo renovada para proporcionar maior qualidade e humanização no atendimento.

Entre as intervenções recentes está a revitalização do setor de Reanimação da Emergência, que recebeu adequações na rede elétrica, modernização do sistema de climatização e ampliação da capacidade assistencial. Destinado ao cuidado de pacientes em estado grave, o setor agora conta com condições mais seguras e ágeis para situações críticas.

“Estamos promovendo uma transformação no Hospital Regional de São José, setor por setor, para qualificar ainda mais o cuidado. É uma unidade histórica e estratégica, com milhares de atendimentos mensais, e precisa oferecer um ambiente cada vez mais seguro. Por determinação do governador Jorginho Mello, seguimos comprometidos em fortalecer a assistência não só na Grande Florianópolis, mas em todo o estado”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Desde 2023, as melhorias viabilizadas pelo Governo do Estado ultrapassam R$ 12 milhões em repasses. Os recursos viabilizaram uma série de ações, como a ampliação do setor de hemodiálise; a aquisição de um aparelho de raio-X digital; a substituição de focos cirúrgicos com mais de 30 anos de uso; e a modernização do sistema de aquecimento. Também foram reformadas a Central de Material Esterilizado e a Sala de Espera.

Em 2025, os avanços continuaram com a entrega da nova UTI Adulto, a revitalização da UTI Neonatal e a substituição de elevadores, além do recebimento de novos CPAPs neonatais, camas hospitalares, poltronas e da atualização da infraestrutura de tecnologia da informação. Atualmente, as obras continuam na Sala de Medicação de Emergência Geral, nos quartos de internação e na área externa, com renovação da fachada, construção de muros e calçadas aguardadas há anos.

“Celebrar 39 anos é reconhecer o passado, valorizar o presente e reafirmar nosso compromisso com o futuro. Nos últimos anos, vivemos um importante ciclo de modernização para fortalecer a segurança assistencial. Nossa maior força está nas pessoas, são mais de 1.700 profissionais que atuam diariamente com competência e humanização. Seguiremos trabalhando com responsabilidade para continuar salvando vidas e honrando a confiança da população catarinense”, comemorou o diretor-geral do HRJS, Daywson Koerich.

Referência em alta complexidade, o Hospital Regional de São José se destaca nas áreas de Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia e Cirurgias, além de manter uma Maternidade própria. A assistência de excelência se dá em razão da atuação de uma equipe multiprofissional e por uma gama de serviços que inclui Emergência, Centro Cirúrgico, Unidades de Terapia Intensiva e internação, que consolidam a unidade como um dos principais hospitais de Santa Catarina.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no instagram:  @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
