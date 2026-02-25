Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
Juiz de Fora e Ubá somam 40 mortes devido aos temporais

Tempestades vão continuar, segundo Inmet

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/02/2026 às 15h23
Juiz de Fora e Ubá somam 40 mortes devido aos temporais
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O número de mortes devido aos temporais na Zona da Mata mineira chegou a 40, segundo balanço divulgado na tarde desta quarta-feira (25) pelo Corpo de Bombeiros. Juiz de Fora tem 34 mortos e 25 desaparecidos e Ubá contabiliza seis mortos e dois desaparecidos.

Em Juiz de Fora, são 3 mil desabrigados e 400 desalojados. Em Ubá, 26 pessoas estão desabrigadas e 178 desalojadas.

As tempestades vão continuar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta de grande perigo para chuvas até as 23h59min do dia 27 de fevereiro na Zona da Mata mineira, região mais afetada pelos temporais desde segunda-feira (23).

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) considera muito alta a possibilidade de permanência ou novas ocorrências de enxurradas, alagamentos em áreas de drenagem deficiente e inundações em Juiz de Fora.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
