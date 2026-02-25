Governo do Estado apoia realização do Fórum de Competitividade em Torres para discutir o futuro do Litoral Norte

O município deTorres recebe, pela primeira vez, em4 de março, das8h às 12h, o Fórum de Competitividade - Torres - Litoral Norte , encontro que reunirá lideranças do setor público, empresarial e institucional para debater os principais desafios e oportunidades de desenvolvimento da região. O evento tem o apoio do Governo do Rio Grande do Sul e está alinhado com os objetivos doPlano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável.

Visando promover o empreendedorismo no Estado e fomentar um ambiente de negócios que consolide oRio Grande do Sul como destino de investimentos, o encontro será realizado noauditório da Ulbra Torres.A programação será composta por palestras e painéis estratégicos, com foco emcompetitividade,infraestrutura,mercado imobiliário,turismoeParcerias Público-Privadas (PPPs)— temas centrais para o crescimento sustentável e a atração de investimentos no Litoral Norte.

Agenda positiva de desenvolvimento regional

"O Fórum de Competitividade é uma oportunidade única para alinharmos estratégias e fortalecermos a integração entre o setor público e privado. O Litoral Norte possui um enorme potencial de crescimento, e este encontro nos permite discutir soluções práticas e inovadoras para transformar desafios em oportunidades. É por meio do diálogo e da cooperação que construiremos uma região mais competitiva, atrativa para investimentos e preparada para o futuro.", disse o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), LeandroEvaldt.

A proposta do Fórum é criar um ambiente qualificado dediálogo, conexão e construção de soluções, fortalecendo a articulação entre setor público e iniciativa privada e contribuindo para uma agenda positiva de desenvolvimento regional, com visão de longo prazo, eficiência e competitividade.

O evento é direcionado alideranças empresariais, gestores públicos, investidores e representantes de instituiçõesque atuam ou têm interesse estratégico no Litoral Norte do Estado.

Entre os participantes já confirmados estão o titular da Sedec,Leandro Evaldt; o presidente da Invest RS,Rafael Prikladnicki; o embaixador doCentro de Liderança Pública (CLP), Eduardo Fernandez; o vice-presidente doTransforma RS, Humberto Busnello; o sócio-fundador doDiPaolo, Paulo Geremia; e o presidente daActore do Fórum Empresarial de Torres,Eraclides Maggi.