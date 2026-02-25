Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rio Grande do Sul alcança sua melhor nota da história em capacidade de pagamento

Depois de décadas figurando entre os Estados com maior fragilidade fiscal do país, o Rio Grande do Sul dá um passo importante na reorganização de s...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/02/2026 às 12h33
Rio Grande do Sul alcança sua melhor nota da história em capacidade de pagamento
-

Depois de décadas figurando entre os Estados com maior fragilidade fiscal do país, o Rio Grande do Sul dá um passo importante na reorganização de suas finanças. Pela primeira vez desde a criação da Avaliação da Capacidade de Pagamento (Capag) – realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e regulamentada em 1995 –, o Estado deixou a nota D na última avaliação, a pior classificação possível, e passou a obter nota C. O resultado foi anunciado pelo governador Eduardo Leite nesta quarta-feira (25), em palestra no Fecomércio-RS Debate.

O resultado marca uma mudança relevante de patamar e sinaliza que as medidas adotadas nos últimos anos produziram efeitos concretos. Ainda que os desafios permaneçam, a nova avaliação indica um avanço firme na gestão fiscal e na capacidade do Estado de equilibrar receitas, despesas e compromissos financeiros.

Avanço mesmo em cenário adverso

A Capag é utilizada pelo Tesouro Nacional para avaliar a situação fiscal de Estados e municípios que pretendem contratar operações de crédito com garantia da União. As notas variam de A a D e indicam o nível de risco associado ao endividamento. Historicamente, o Rio Grande do Sul permaneceu na classificação D. A evolução para a nota C, portanto, representa um movimento inédito na série histórica.

“Durante muito tempo, a nota D refletiu de forma clara a gravidade da situação fiscal do Estado. O avanço para a nota C mostra que as mudanças estruturais adotadas estão surtindo efeito, ainda que o processo de ajuste siga em andamento”, avalia o governador Eduardo Leite. “É um sinal positivo, que demonstra responsabilidade fiscal e aponta para um caminho de melhora contínua.”

Diferentemente de outros indicadores fiscais, a Capag possui um caráter mais estrutural. A metodologia considera os dados dos três últimos balanços anuais publicados – nesse caso, referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2024 –, e não apenas informações de um período de doze meses. Isso permite uma análise mais ampla e consistente da situação fiscal do Estado ao longo do tempo.

Nesse intervalo, a avaliação foi influenciada pelos efeitos das enchentes de 2024, que impactaram negativamente os indicadores econômicos considerados no cálculo. Ainda assim, o Rio Grande do Sul conseguiu avançar de patamar e alcançar uma nota superior, o que demonstra que o processo de recuperação econômica já estava em curso e suficientemente estruturado para sustentar a melhora da avaliação fiscal, mesmo em um cenário adverso.

Além disso, a nota atual ainda não incorpora os dados de 2025, que já indicam a continuidade do movimento gradual de melhora das contas públicas e do fortalecimento da recuperação econômica do Estado.

O resultado reforça que o avanço não é circunstancial, mas fruto de um processo gradual e responsável de ajuste das contas públicas. “Não se trata de um ponto de chegada, mas de um passo importante em uma trajetória de melhoria. O Estado ainda enfrenta desafios relevantes, mas avança com firmeza na organização das finanças e na construção de um cenário fiscal mais equilibrado”, afirma a secretária da Fazenda, Pricilla Santana.

Poupança corrente impulsiona melhora

O principal fator para a evolução da nota do Rio Grande do Sul foi o desempenho no indicador de poupança corrente, um dos três critérios que compõem a metodologia da Capag. Esse indicador reflete o equilíbrio entre receitas e despesas correntes e mostra se há recursos disponíveis para cobrir os compromissos e financiar investimentos.

Na prática, o avanço na poupança corrente indica que houve melhora na relação entre o que o Estado arrecada e o que gasta no dia a dia, abrindo espaço fiscal e reduzindo pressões sobre o caixa. Além desse critério, a Capag também considera o nível de endividamento, que mede o peso da dívida sobre a arrecadação; e a liquidez relativa, a qual avalia a disponibilidade de caixa diante das obrigações de curto prazo.

Indicativo de maior equilíbrio e credibilidade

O novo resultado mostra um Estado com maior capacidade de honrar compromissos financeiros sem comprometer o funcionamento da máquina pública.

Além disso, a evolução reforça a credibilidade do Rio Grande do Sul no mercado, contribuindo para reduzir custos de crédito e ampliar as possibilidades de investimento público. A percepção de menor risco também favorece o ambiente econômico e sinaliza maior previsibilidade para projetos de médio e longo prazo.

Esse cuidado com a credibilidade financeira não é recente. Mesmo em momentos de forte restrição fiscal, o Estado buscou preservar sua reputação com credores internacionais, mantendo em dia compromissos com organismos multilaterais. A postura ajudou a preservar o histórico de bom pagador e se reflete hoje na capacidade de acessar financiamentos internacionais. Quase uma década depois, a decisão viabilizou a contratação de operações com o Banco Mundial, dentro do Regime de Recuperação Fiscal, que somam cerca de R$ 2 bilhões e vêm sendo utilizadas para acelerar a quitação de precatórios. Só em 2025, foram pagos R$ 2,8 bilhões. Esse histórico também cria as condições para que, no futuro, o Estado volte a contratar crédito para financiar novos investimentos.

Medidas estruturais explicam o avanço

O resultado é fruto de um conjunto de ações adotadas nos últimos anos, com foco no controle dos gastos correntes e na melhoria da gestão fiscal. Entre elas, destacam-se a redução das despesas permanentes, especialmente com pessoal, reflexo das mudanças promovidas pela reforma administrativa.

Também contribuíram para esse cenário a reforma previdenciária, que passou a conter o crescimento do déficit do sistema; e as mudanças nas regras de gestão do Sistema Integrado de Administração de Caixa (SIAC), as quais permitiram eliminar a dívida do caixa único e fortalecer o controle financeiro do Estado.

Reflexos para a população

O avanço na Capag tem efeitos diretos na vida do cidadão. Com mais equilíbrio fiscal, o Estado mantém salários e pagamentos a fornecedores em dia, amplia a capacidade de investimento e cria condições para políticas de valorização dos servidores, sempre dentro dos limites legais de gasto com pessoal.

Nos últimos anos, esse contexto permitiu:

  • ampliação dos investimentos públicos;
  • reestruturação de carreiras, nomeações;
  • ajustes no vale-alimentação;
  • cumprimento do piso do magistério;
  • e valorização das forças de segurança.

Também houve redução real do estoque de precatórios e avanços em acordos que asseguram investimentos mínimos em saúde e educação.

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil)
Fraude Previdência Há 51 minutos

Justiça Federal condena mulher por criar filho fictício para obter pensão

Esquema durou 14 anos e causou prejuízo superior a R$ 110 mil aos cofres públicos.

 -
Desenvolvimento Há 2 horas

Governo do Estado apoia realização do Fórum de Competitividade em Torres para discutir o futuro do Litoral Norte

O município deTorres recebe, pela primeira vez, em4 de março, das8h às 12h, o Fórum de Competitividade - Torres - Litoral Norte , encontro que reun...

 (Fotos: Assessoria Sicoob)
Parceria regional Há 3 horas

Neto Fagundes é anunciado como embaixador do Sicoob no Rio Grande do Sul

Instituição financeira cooperativa reforça estratégia de expansão e presença no estado

 (Foto: Arte Sistema Província)
Tempo Há 3 horas

Calor, variação de nuvens e pancadas isoladas marcam a semana em Tenente Portela

Instabilidade perde força após a manhã desta quarta-feira, e o tempo segue com predomínio de sol e clima abafado nos próximos dias.

 (Foto: Reprodução/ Agencia RBS)
Geral Há 3 horas

Instrutores autônomos para a CNH poderão atuar no RS a partir de março

Antes do prazo estipulado, Detran não reconhecerá aulas com esses profissionais, que deverão se cadastrar no site do órgão

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
29° Sensação
3.44 km/h Vento
43% Umidade
80% (0.16mm) Chance chuva
06h25 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quinta
31° 16°
Sexta
34° 13°
Sábado
36° 15°
Domingo
36° 17°
Segunda
36° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

Ano letivo começa com diagnóstico socioemocional em 70 escolas públicas do DF
Senado Federal Há 20 minutos

CAS aprova projeto que inclui prevenção ao tabagismo nos currículos escolares
Trânsito Violento Há 23 minutos

Caminhoneiro é indiciado após colisão em série que deixou feridos em Chapecó
Tecnologia Há 41 minutos

Vendedor que não dorme: soluções de IA otimizam venda
Senado Federal Há 41 minutos

Vai à Câmara direito de pais de crianças com câncer faltarem ao trabalho

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 -0,43%
Euro
R$ 6,06 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 373,410,18 +7,18%
Ibovespa
191,254,94 pts -0.12%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6960 (24/02/26)
07
08
14
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3620 (24/02/26)
01
02
04
07
09
11
12
15
16
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias