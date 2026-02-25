Neto Fagundes é anunciado como embaixador do Sicoob no Rio Grande do Sul

O Sicoob, instituição financeira cooperativa com mais de 9 milhões de cooperados em todo o país, anunciou Neto Fagundes como novo embaixador da marca no Rio Grande do Sul. Músico, apresentador e jornalista, Neto é reconhecido como uma das principais referências da cultura gaúcha e passa a representar a instituição no estado, reforçando a proximidade do Sicoob com o público local.

Em âmbito nacional, o Sicoob já conta com nomes como Rosana Jatobá, Jorge & Mateus, Endrick e Zico, que atuam em iniciativas relacionadas a música, esporte e práticas ESG. A inclusão de Neto Fagundes amplia a estratégia da cooperativa de dialogar com públicos diversos por meio de representantes com forte conexão regional e relevância cultural.

A parceria com Neto integra o plano de expansão e fortalecimento da marca no Rio Grande do Sul, utilizando a música e a comunicação direta como ferramentas para aumentar o alcance e o engajamento com os cooperados. Segundo Rui Schneider da Silva, presidente do Sicoob Central SC/RS, “Nossa parceria foi construída a partir de valores em comum, como pertencimento e confiança. O Neto representa o Rio Grande do Sul real, que trabalha, empreende, produz e cuida da sua comunidade. É esse mesmo Rio Grande que o Sicoob atende todos os dias”.

Para Neto Fagundes, a aproximação com o cooperativismo reflete características históricas e culturais do estado. “O modelo cooperativista tem muitas similaridades a uma família. O nosso estado foi construído por famílias, pela cooperação e pelo coletivo. Unir-me ao Sicoob, além de promover a marca no nosso estado, é saber o quanto o Rio Grande tem a ganhar. Assim como promovo a cultura, a tradição, também me vejo com a missão de promover a inovação, o futuro e o desenvolvimento”, destaca o embaixador.

Com a iniciativa, o Sicoob reforça seu posicionamento como uma alternativa acessível, competitiva e conectada às necessidades reais das pessoas, alinhando seus valores institucionais a representantes que personificam a identidade e os princípios das regiões onde atua.











