Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Sicredi

Calor, variação de nuvens e pancadas isoladas marcam a semana em Tenente Portela

Instabilidade perde força após a manhã desta quarta-feira, e o tempo segue com predomínio de sol e clima abafado nos próximos dias.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Clima Tempo
25/02/2026 às 11h29
(Foto: Arte Sistema Província)

Nesta quarta-feira, 25 de fevereiro o tempo aqui em Tenente Portela,  será de sol com pancadas de chuva durante o dia. A precipitação prevista é de aproximadamente 0,4 mm, com 42% de chance de ocorrência.
À tarde, o sol aparece entre muitas nuvens, e à noite o tempo fica firme. As temperaturas variam entre 19°C e 27°C, com sensação térmica oscilando entre 19°C e 24°C.

Na quinta-feira, 26 de fevereiro, o sol predomina, mas com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de céu nublado. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 18°C e 27°C, com sensação térmica variando de 18°C a 22°C.

Já na sexta-feira, 27, o dia será de sol, com muitas nuvens durante a tarde, diminuindo à noite. Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 14°C e 29°C, indicando maior amplitude térmica. A sensação térmica fica entre 14°C e 22°C.

A tendência para os próximos dias em Tenente Portela é de tempo estável, com predomínio de sol, variação de nuvens e temperaturas elevadas durante as tardes.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tenente Portela, RS
26°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 30°
27° Sensação
2.74 km/h Vento
64% Umidade
80% (0.16mm) Chance chuva
06h25 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quinta
31° 16°
Sexta
34° 13°
Sábado
36° 15°
Domingo
36° 17°
Segunda
36° 17°
DENGUE
