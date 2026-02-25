Calor, variação de nuvens e pancadas isoladas marcam a semana em Tenente Portela

Já na sexta-feira, 27, o dia será de sol, com muitas nuvens durante a tarde, diminuindo à noite. Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 14°C e 29°C, indicando maior amplitude térmica. A sensação térmica fica entre 14°C e 22°C.

A tendência para os próximos dias em Tenente Portela é de tempo estável, com predomínio de sol, variação de nuvens e temperaturas elevadas durante as tardes.