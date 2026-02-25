Calor, variação de nuvens e pancadas isoladas marcam a semana em Tenente Portela

Nesta quarta-feira, 25 de fevereiro o tempo aqui em Tenente Portela, será de sol com pancadas de chuva durante o dia. A precipitação prevista é de aproximadamente 0,4 mm, com 42% de chance de ocorrência.
À tarde, o sol aparece entre muitas nuvens, e à noite o tempo fica firme. As temperaturas variam entre 19°C e 27°C, com sensação térmica oscilando entre 19°C e 24°C.
Na quinta-feira, 26 de fevereiro, o sol predomina, mas com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de céu nublado. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 18°C e 27°C, com sensação térmica variando de 18°C a 22°C.
Já na sexta-feira, 27, o dia será de sol, com muitas nuvens durante a tarde, diminuindo à noite. Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 14°C e 29°C, indicando maior amplitude térmica. A sensação térmica fica entre 14°C e 22°C.
A tendência para os próximos dias em Tenente Portela é de tempo estável, com predomínio de sol, variação de nuvens e temperaturas elevadas durante as tardes.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui
e faça parte do nosso grupo de WhatsApp