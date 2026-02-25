Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Instrutores autônomos para a CNH poderão atuar no RS a partir de março

Antes do prazo estipulado, Detran não reconhecerá aulas com esses profissionais, que deverão se cadastrar no site do órgão

Por: Andre Eberhardt Fonte: Com informações GZH
25/02/2026 às 11h25
Instrutores autônomos para a CNH poderão atuar no RS a partir de março
(Foto: Reprodução/ Agencia RBS)

Os instrutores autônomos de direção poderão atuar oficialmente no Rio Grande do Sul a partir de 10 de março. O cadastro para esses profissionais foi aberto nesta segunda-feira, 23 de fevereiro, no site do Detran-RS, que disponibiliza manual de instruções para a inscrição na página. Antes dessa data, o órgão não reconhecerá aulas feitas com instrutores autônomos. 

O uso de carro próprio no processo de habilitação também será regulamentado na mesma data. No momento, são válidas apenas as aulas práticas feitas em Centro de Formação de Condutores (CFC), com veículos e instrutores vinculados a esses estabelecimentos.

A gratuidade para que o candidato refaça a prova prática, anunciada pelo Ministério dos Transportes, não está sendo aplicada no Estado. O Detran-RS decidiu manter a cobrança atual da taxa de R$ 48,64 — 50% do valor da primeira prova — a cada novo exame, alegando custos operacionais.

A resolução 1020/25 do Conselho Nacional de Trânsito diz, no artigo 47, parágrafo 2, que "o candidato reprovado poderá submeter-se a novas avaliações, sem limitação de tentativas, até alcançar aprovação, sendo que a segunda tentativa poderá ser agendada sem a cobrança de taxas adicionais". Porém, o órgão estadual afirma em nota que “não resta perfeitamente esclarecido se trata de uma obrigação ou uma opção de cada UF”.

O Detran-RS encaminhou o tema para apreciação da Procuradoria Geral do Estado (PGE) em janeiro e não há previsão de mudanças, até o momento. Procurado, o Ministério dos Transportes afirma em nota que "é importante ressaltar que, a aplicação deve ocorrer de forma uniforme em todo o território nacional, sem adoção de regras ou exigências adicionais pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans)". A reportagem questionou a pasta se trata-se de obrigação sujeita a alguma penalidade no caso de descumprimento, mas ainda não obteve retorno. 

Outras mudanças previstas nas novas regras para concessão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já estão em prática no Rio Grande do Sul. As aulas teóricas estão sendo feitas por meio do aplicativo CNH do Brasil desde 5 de janeiro. Conforme o Detrans-RS, também está em vigor a redução da carga horária de aulas práticas, de 20 para duas.


■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Fotos: Assessoria Sicoob)
Parceria regional Há 30 minutos

Neto Fagundes é anunciado como embaixador do Sicoob no Rio Grande do Sul

Instituição financeira cooperativa reforça estratégia de expansão e presença no estado

 (Foto: Arte Sistema Província)
Tempo Há 45 minutos

Calor, variação de nuvens e pancadas isoladas marcam a semana em Tenente Portela

Instabilidade perde força após a manhã desta quarta-feira, e o tempo segue com predomínio de sol e clima abafado nos próximos dias.

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 51 minutos

Inmet emite alerta de grande perigo para chuvas intensas em Minas

Fevereiro é um dos meses mais chuvosos dos últimos anos no estado

 (Foto: Arquivo Pessoal)
Famurs Há 1 hora

Prefeito de Boa Vista do Buricá confirma candidatura a presidência da Famurs

Ao defender seu nome para a presidência da Famurs, Sehnem destacou a experiência acumulada na vida pública. Reeleito para o segundo mandato em Boa Vista do Buricá com cerca de 77% dos votos

 (Foto: Divulgação/ Site Cotricampo)
Expoagro Há 2 horas

Expoagro 2026 inicia mesmo após temporal na Região Celeiro

Feira da Cotricampo abriu nesta quarta-feira, em Campo Novo, superando danos causados pelo mau tempo e mantendo programação intensa ao longo da semana.

Tenente Portela, RS
26°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 30°
27° Sensação
2.74 km/h Vento
64% Umidade
80% (0.16mm) Chance chuva
06h25 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quinta
31° 16°
Sexta
34° 13°
Sábado
36° 15°
Domingo
36° 17°
Segunda
36° 17°
Últimas notícias
Internacional Há 7 minutos

Em 2025, 129 jornalistas foram assassinados; mais de 80 por Israel
Parceria regional Há 28 minutos

Neto Fagundes é anunciado como embaixador do Sicoob no Rio Grande do Sul
Tecnologia Há 36 minutos

Consórcio amplia espaço além de imóveis e veículos
Tempo Há 44 minutos

Calor, variação de nuvens e pancadas isoladas marcam a semana em Tenente Portela
Geral Há 49 minutos

Instrutores autônomos para a CNH poderão atuar no RS a partir de março

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,14%
Euro
R$ 6,07 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 364,107,85 +4,20%
Ibovespa
191,906,23 pts 0.22%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6960 (24/02/26)
07
08
14
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3620 (24/02/26)
01
02
04
07
09
11
12
15
16
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias