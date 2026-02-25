Prefeito de Boa Vista do Buricá confirma candidatura a presidência da Famurs

O prefeito de Boa Vista do Buricá, João Sehnem, MDB, afirmou, em entrevista à Rádio Progresso, que é candidato à presidência da Famurs, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. A eleição está marcada para o dia 26 de março e contará com duas chapas inscritas para o pleito.

A primeira candidatura é liderada pelo prefeito de Imbé, Luis Henrique Vedovato, e foi registrada no dia 13 de fevereiro. Já a segunda chapa, encabeçada por Joãozinho Sehnem, foi oficializada no dia 14 de fevereiro.

As duas nominatas disputarão a indicação durante a Assembleia Geral da Associação de Prefeitos e Vices do MDB-RS, convocada para o próprio dia 26 de março. O encontro ocorrerá na sede estadual do partido, em formato híbrido. das 14h às 17h, reunindo lideranças municipais de diferentes regiões do Estado.

Ao defender seu nome para a presidência da Famurs, Sehnem destacou a experiência acumulada na vida pública. Reeleito para o segundo mandato em Boa Vista do Buricá com cerca de 77% dos votos. Ele ressaltou que o resultado expressivo reforça a confiança da comunidade no trabalho desenvolvido à frente do Executivo municipal.

O prefeito também já presidiu a Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste e atuou, em 2022, como vice-presidente da própria Famurs, que, segundo ele, lhe proporcionou conhecimento sobre o funcionamento interno da entidade e os principais desafios enfrentados pelos gestores municipais.

Sehnem enfatizou que tem pautado sua atuação em defesa do fortalecimento do municipalismo, buscando ampliar o protagonismo das prefeituras nas discussões estaduais e nacionais. Disse ser fundamental que os municípios tenham voz ativa e representatividade nas decisões que impactam diretamente a população.

Durante a entrevista, Joãozinho salientou que tem dialogado com prefeitos de diversos municípios, especialmente da região Noroeste, cuja base econômica é fortemente ligada à agricultura, pecuária, indústria, comércio e serviços.

Para ele, compreender as particularidades de cada localidade é essencial para construir políticas e estratégias que fortaleçam o desenvolvimento regional. Ressaltou que cada município tem sua realidade, suas demandas e potencialidades, e por isso, é preciso conhecer de perto essa dinâmica para propor ações efetivas que resultem em avanços concretos.

Com cerca de 7 mil habitantes. Boa Vista do Buricá é um exemplo, segundo o prefeito, da importância de políticas públicas voltadas ao interior. Ele informou ainda que tem percorrido a maioria dos municípios gaúchos em busca de apoio para sua chapa, intensificando o diálogo com lideranças e reforçando o compromisso com uma gestão participativa e voltada às necessidades dos gestores municipais.

A eleição do próximo presidente da Famurs deverá definir os rumos da entidade no próximo período, especialmente diante dos desafios financeiros e estruturais enfrentados pelos municípios do Rio Grande do Sul.







