Expoagro 2026 inicia mesmo após temporal na Região Celeiro

A Expoagro Cotricampo iniciou oficialmente nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, em Campo Novo, mesmo após o forte temporal que atingiu diversos municípios da Região Celeiro — incluindo o próprio município sede — e causou danos à estrutura do parque de exposições.

Apesar dos desafios provocados pelo mau tempo, a organização trabalhou intensamente para garantir que o evento fosse realizado conforme o previsto. A abertura da feira reafirma a força e a resiliência do setor agropecuário regional, mostrando que, mesmo diante das adversidades, o compromisso com o desenvolvimento do agronegócio permaneceu firme.

A Expoagro reúne os principais setores agrícolas da região, promovendo negócios, tecnologia, conhecimento e integração entre produtores, lideranças e empresas do setor.

A programação iniciou cedo nesta quarta-feira. Às 6 horas da manhã ocorreu a Primeira Ordenha do Concurso Leiteiro, na Arena Bovinos. Ao longo do dia, o público acompanha exposições, o Encontro Regional de Líderes de Núcleo e a Segunda Ordenha do Concurso Leiteiro. O destaque da tarde é o Fórum Soja Brasil, que deve reunir grande público e especialistas do setor.

No sábado, dia 28, o presidente da Cotricampo concederá entrevista no Programa Tribuna Popular, apresentado pelo jornalista Jalmo Fornari. Durante a participação, ele deverá detalhar as atividades previstas e destacar as expectativas para a edição 2026 da Expoagro.

Mesmo com os impactos causados pelo temporal, a abertura da Expoagro 2026 demonstra a determinação dos organizadores e da comunidade regional em manter viva uma das maiores feiras do agronegócio da Região Celeiro.







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp







