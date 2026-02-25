Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
Projeto científico completa um ano com avanços no estudo de serpentes em Três Passos

Parceria entre município e instituto de pesquisa já identificou 16 espécies e registrou ocorrência rara no Estado.

Por: Marcelino Antunes Fonte: ASCOM / Prefeitura de Três Passos
25/02/2026 às 09h42 Atualizada em 25/02/2026 às 09h52
Projeto científico completa um ano com avanços no estudo de serpentes em Três Passos
(Foto: Reprodução / ASCOM / Prefeitura de Três Passos)

A Administração Municipal de Três Passos, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, comemora o primeiro ano de atividades do projeto Você Cientista, desenvolvido em parceria com a Coleção Herpetológica do Instituto Butantan, de São Paulo, e coordenado pelo biólogo Arthur Abegg. A iniciativa tem como objetivo ampliar o conhecimento científico sobre as serpentes presentes na região, por meio de estudos envolvendo veneno, anatomia e perfil genético das espécies.

Conforme o secretário municipal do Meio Ambiente, Jair Locatelli, ao longo do primeiro ano, o projeto contou com a participação ativa da população, que teve papel fundamental no envio de informações e no acionamento das equipes responsáveis sempre que serpentes foram encontradas.

16 espécies registradas no primeiro ano do projeto:

Entre os principais resultados alcançados, destaca-se o registro de 16 espécies diferentes de serpentes na região Noroeste do Rio Grande do Sul. As espécies mais frequentemente encontradas foram:  Jararaca-pintada e  Coral-verdadeira. O levantamento evidencia a diversidade da fauna regional e reforça a importância do monitoramento científico para o conhecimento da biodiversidade local.

Registro raro de jararacuçu chama atenção dos pesquisadores:

Um dos pontos mais marcantes do primeiro ano do projeto foi o registro de dois exemplares de jararacuçu, serpente peçonhenta considerada rara no Rio Grande do Sul. Conforme os dados levantados, há mais de 30 anos existiam registros da espécie no Estado apenas na região do Parque Estadual do Turvo, no Salto do Yucumã.

Ação envolveu 14 municípios e mobilizou dezenas de colaboradores:

O trabalho desenvolvido ao longo do ano envolveu moradores de 14 municípios da região Noroeste do Estado. Ao todo, 79 pessoas diferentes entraram em contato com a equipe do projeto após encontrarem serpentes. A iniciativa também contou com o apoio essencial do Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos e da PATRAM, fortalecendo uma atuação integrada e segura.

Serpentes já estão na coleção herpetológica do instituto butantan para estudos científicos:

Todos os animais coletados foram encaminhados à Coleção Herpetológica do Instituto Butantan, onde passarão por análises científicas aprofundadas. Os estudos contribuem diretamente para o avanço do conhecimento científico e podem auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento de soros antiofídicos no Brasil, além de abrir caminhos para a elaboração de novos medicamentos no futuro.

 

 

