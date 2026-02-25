Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
Chuvas deixam 384 desabrigados em Peruíbe, no litoral paulista

Município registrou 234 milímetros de chuva nos últimos três dias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/02/2026 às 09h22

O município de Peruíbe, no litoral paulista, tem 384 pessoas desabrigadas devido às chuvas intensas que atingiram a região nos últimos dias, de acordo com a última atualização da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

A cidade teve 234 milímetros (mm) de acumulados de chuva nos últimos três dias. Os desabrigados foram acolhidos em duas escolas municipais, uma escola agrícola e em um centro comunitário.

Nesta terça-feira (24), o município de Ilhabela registrou chuva com vendaval, o que gerou danos como quedas de barreira e de árvores sobre a Rodovia SP-131 e desmoronamento de talude e queda árvores sobre a SP-125 (Estrada dos Castelhanos). Não houve registro de vítimas.

Além de cidades no litoral, o acúmulo de chuva gerou complicações em outras regiões do estado de São Paulo. No município de São Manuel, chuvas intensas levaram a alagamentos, transbordamento de rios e solapamento nesta terça. Segundo a Defesa Civil, 200 pessoas estão desalojadas. Não houve feridos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação)
