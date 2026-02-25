Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Congresso define capacitação obrigatória para cavaleiros em eventos oficiais

Medida aprovada em congresso regional estabelece curso com validade de dois anos como requisito para participação em cavalgadas supervisionadas.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Giovani Grizotti / G1 RS
25/02/2026 às 08h46
Congresso define capacitação obrigatória para cavaleiros em eventos oficiais
Cavalgada para levar a Chama Crioula da Convenção Tradicionalista (Foto: Giovani Grizotti / RBS TV)

A 12ª Região Tradicionalista — que abrange os municípios de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Nova Santa Rita — aprovou, no último domingo (22), uma nova exigência para participação em cavalgadas oficiais. A decisão foi tomada durante o Congresso Regional (Congregare) realizado no CTG Independência Gaucha, em Esteio.

A partir de agora, cavaleiros que desejarem integrar eventos sob supervisão do Departamento de Cavalgadas Regional precisarão realizar o Curso de Formação de Cavaleiros (CFC). A medida consta na proposição aprovada no encontro.

Conforme o documento, o curso terá validade de dois anos, com certificação e registro junto à secretaria regional. A apresentação do certificado será obrigatória para participação em eventos específicos. Cavaleiros que não comprovarem a realização do curso poderão ter a participação, permanência ou presença rejeitada nas atividades oficiais.

A proposta, elaborada pelo Departamento de Cavalgadas Regional, prevê uma formação dividida em módulos, abordando desde o valor histórico das cavalgadas até postura adequada em eventos, identidade tradicionalista e pertencimento à missão de representação da região.

Também estão incluídas orientações sobre diretrizes e regimentos atualizados da ORCAV e ORCARE, além de esclarecimentos sobre punições e sanções em casos de descumprimento das normas.

O curso contará com palestras ministradas por convidados, rodas de conversa sobre experiências e memórias das cavalgadas, além de atividades práticas. Entre os conteúdos previstos estão noções de primeiros socorros, organização de acampamentos, encilhas, equitação, condução adequada do animal e práticas campeiras.

Críticas

A decisão gerou uma enxurrada de críticas. O ex-presidente da Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul, Solon Silva, que há 36 anos participa de cavalgadas tradicionalistas, manifestou-se contra a exigência de um curso obrigatório para participação nos eventos. Para ele, a medida não contribui para manter viva a tradição gaúcha e acaba dificultando a vida de quem está “no lombo do cavalo”.

Solon argumenta que a responsabilidade por uma cavalgada é do diretor do evento e defende que os tradicionalistas que participam já possuem conhecimento suficiente sobre os percursos e as regras de translado.

Ele também questiona a validade de dois anos prevista para o curso e afirma que decisões como essa estariam sendo tomadas por pessoas que não vivenciam a realidade das cavalgadas.

Em tom crítico, o tradicionalista lamenta a aprovação da proposta e diz que há um distanciamento entre quem organiza as regras e quem participa efetivamente dos trajetos. Segundo ele, o excesso de exigências pode desestimular a participação e descaracterizar práticas herdadas dos antepassados.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Autorizada pela família / Rádio Alto Uruguai)
Final Feliz Há 22 horas

Atualização: Adolescente é localizada em Três Passos

Jovem de 14 anos havia saído de casa após desentendimento familiar e não retornou.

 (Foto: Autorizada pela família / Rádio Alto Uruguai)
Alerta Público Há 24 horas

Adolescente de 14 anos está desaparecida em Três Passos

Caso foi registrado na delegacia e mobiliza familiares e autoridades na região.

 (Foto: Divulgação / HCI)
Saúde Há 2 dias

HCI inaugura novos equipamentos e amplia atendimento oncológico

Investimentos superiores a R$ 20 milhões fortalecem diagnóstico e tratamento do câncer no interior do Estado.

 (Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil)
Pressão Tarifária Há 2 dias

Conta de luz deve subir acima da inflação em 2026

Projeções indicam reajustes de até 7,95% e aumento dos subsídios no setor elétrico.

 (Foto: Folder / Divulgação / Serasa)
Mutirão Financeiro Há 2 dias

Serasa inicia mutirão com descontos de até 99% para quitação de dívidas

Campanha nacional de renegociação segue até abril de 2026 e reúne milhares de empresas parceiras.

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
24° Sensação
1.23 km/h Vento
84% Umidade
80% (0.16mm) Chance chuva
06h25 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quinta
31° 16°
Sexta
34° 13°
Sábado
36° 15°
Domingo
36° 17°
Segunda
36° 17°
Últimas notícias
Geral Há 21 minutos

Chuvas deixam 384 desabrigados em Peruíbe, no litoral paulista
Câmara Há 21 minutos

Projeto antifacção aprovado pela Câmara permite gravar visitas a presos ligados a organizações criminosas
Direitos Humanos Há 21 minutos

Soterrado, homem sobrevive com ajuda de amigo em Juiz de Fora
Direitos Humanos Há 56 minutos

Promulgado protocolo da OIT contra trabalho forçado
Esportes Há 56 minutos

Palmeiras e Fluminense jogam nesta quarta; Rádio Nacional transmite

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,10%
Euro
R$ 6,06 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 359,073,75 +2,72%
Ibovespa
191,490,40 pts 1.4%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6960 (24/02/26)
07
08
14
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3620 (24/02/26)
01
02
04
07
09
11
12
15
16
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias