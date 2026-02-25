Congresso define capacitação obrigatória para cavaleiros em eventos oficiais

A 12ª Região Tradicionalista — que abrange os municípios de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Nova Santa Rita — aprovou, no último domingo (22), uma nova exigência para participação em cavalgadas oficiais. A decisão foi tomada durante o Congresso Regional (Congregare) realizado no CTG Independência Gaucha, em Esteio.

A partir de agora, cavaleiros que desejarem integrar eventos sob supervisão do Departamento de Cavalgadas Regional precisarão realizar o Curso de Formação de Cavaleiros (CFC). A medida consta na proposição aprovada no encontro.

Conforme o documento, o curso terá validade de dois anos, com certificação e registro junto à secretaria regional. A apresentação do certificado será obrigatória para participação em eventos específicos. Cavaleiros que não comprovarem a realização do curso poderão ter a participação, permanência ou presença rejeitada nas atividades oficiais.

A proposta, elaborada pelo Departamento de Cavalgadas Regional, prevê uma formação dividida em módulos, abordando desde o valor histórico das cavalgadas até postura adequada em eventos, identidade tradicionalista e pertencimento à missão de representação da região.

Também estão incluídas orientações sobre diretrizes e regimentos atualizados da ORCAV e ORCARE, além de esclarecimentos sobre punições e sanções em casos de descumprimento das normas.

O curso contará com palestras ministradas por convidados, rodas de conversa sobre experiências e memórias das cavalgadas, além de atividades práticas. Entre os conteúdos previstos estão noções de primeiros socorros, organização de acampamentos, encilhas, equitação, condução adequada do animal e práticas campeiras.

Críticas

A decisão gerou uma enxurrada de críticas. O ex-presidente da Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul, Solon Silva, que há 36 anos participa de cavalgadas tradicionalistas, manifestou-se contra a exigência de um curso obrigatório para participação nos eventos. Para ele, a medida não contribui para manter viva a tradição gaúcha e acaba dificultando a vida de quem está “no lombo do cavalo”.

Solon argumenta que a responsabilidade por uma cavalgada é do diretor do evento e defende que os tradicionalistas que participam já possuem conhecimento suficiente sobre os percursos e as regras de translado.

Ele também questiona a validade de dois anos prevista para o curso e afirma que decisões como essa estariam sendo tomadas por pessoas que não vivenciam a realidade das cavalgadas.

Em tom crítico, o tradicionalista lamenta a aprovação da proposta e diz que há um distanciamento entre quem organiza as regras e quem participa efetivamente dos trajetos. Segundo ele, o excesso de exigências pode desestimular a participação e descaracterizar práticas herdadas dos antepassados.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp