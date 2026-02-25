Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
Promulgado protocolo da OIT contra trabalho forçado

Texto publicado no Diário Oficial prevê aumento da fiscalização

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/02/2026 às 08h48

O Diário Oficial da União publica hoje (25) o Decreto nº 12.857/2026 , que promulga o Protocolo de 2014 relativo à Convenção 29 da Organização Internacional do Trabalho sobre Trabalho Forçado ou Obrigatório.

O documento, aprovado por mais de 180 países em 2014 , complementa a Convenção 29 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e atualiza compromissos internacionais voltados à prevenção do trabalho forçado, à proteção das vítimas e ao fortalecimento de mecanismos de fiscalização e responsabilização.

A promulgação insere o texto formalmente no ordenamento jurídico brasileiro. Entre outros pontos, a medida amplia o alinhamento do país a parâmetros internacionais de direitos humanos e impacta políticas públicas de inspeção do trabalho, persecução penal e responsabilização administrativa.

Veja algumas medidas previstas no documento para prevenir o trabalho forçado ou obrigatório:

  • Acesso à educação e informação a empregadores e pessoas consideradas vulneráveis;
  • Aumento da fiscalização esforços para que serviços de inspeção do trabalho sejam fortalecidos;
  • Proteção de pessoas, principalmente de trabalhadores migrantes, contra práticas abusivas e fraudulentas nos processos de recrutamento;
  • Fortalecimento dos setores público e privado que atuam na prevenção; e
  • Ações para abordar as causas profundas e os fatores que aumentam o risco de trabalho forçado ou compulsório.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
