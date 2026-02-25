Encontrada adolescente de 14 anos que estava desaparecida desde domingo em Três Passos

Foi localizada na manhã desta terça-feira, 24, a adolescente de 14 anos que estava desaparecida por quase 48 horas em Três Passos. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia, acompanhada pelo Conselho Tutelar.
Conforme o registro de ocorrência, a jovem saiu de casa no bairro Hartmann, por volta das 13 horas de domingo, 22, após desentendimento familiar, e não mais retornou.
Não foram fornecidas mais informações sobre ocaso. A adolescente passa bem.
