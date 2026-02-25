Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
Turistas do Rio Grande do Sul são baleadas ao passar por local de disputa de terras entre indígenas e fazendeiros na Bahia

o crime aconteceu nesta terça-feira (24) e ninguém foi preso.

Por: Andre Eberhardt Fonte: G1
25/02/2026 às 07h32
Duas turistas do Rio Grande do Sul foram baleadas ao passar de carro por um local de disputa de terras entre indígenas e fazendeiros em Prado, no extremo sul da Bahia. De acordo com o diretor da Diretoria Regional de Polícia do Interior/Sul, Evy Paternostro, o crime aconteceu nesta terça-feira (24) e ninguém foi preso.

As turistas, que não tiveram os nomes divulgados, têm 55 e 57 anos e passam férias em Corumbau. Elas foram atingidas durante um passeio até Barra do Cahy, praia que fica a cerca de 44 km de onde estavam hospedadas, na cidade de Prado.

 

Ao passar por um bloqueio feito por indígenas — que estão em um movimento chamado “ação de retomada do território” — em uma estrada vicinal, o carro em que elas estavam foi atingido por tiros. A estrada fica no território indígena de Comexatibá, que possui pouco mais de 28 mil hectares e é motivo de conflito entre indígenas e fazendeiros.

Além das duas turistas, um homem estava no veículo, mas não foi atingido.

Após serem baleadas, as vítimas foram atendidas em um posto de saúde em Corumbau, distrito de Prado, e depois foram transferidas de helicóptero para o Hospital Regional de Porto Seguro. Conforme informações apuradas pela TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região, elas passaram por cirurgia e estão fora de risco de morte.

No início da noite desta terça, doze pessoas foram conduzidas à delegacia de Porto Seguro. Conforme informações apuradas pela TV Bahia, as pessoas levadas são suspeitas de envolvimento no ataque às turistas e nas disputas por terra na região. Durante a ação, que aconteceu em Prado, a polícia apreendeu cinco armas e celulares.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) afirmou que determinou o reforço imediato de segurança na região e que a Polícia Civil vai investigar o caso.

Em nota, o Ministério da Justiça informou que a terra indígena de Comexatibá foi declarada posse permanente do povo indígena Pataxó em novembro de 2025. O órgão também detalhou que o processo foi encaminhado à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para prosseguimento, incluindo a demarcação física do território.

Por sua vez, a Funai afirmou que acompanha a situação com preocupação e que o processo “de demarcação segue em curso, aguardando a fase final de homologação”. Diante disso, o órgão detalhou que mantém a articulação com órgãos de segurança pública e outras instituições federais, prezando pela devida apuração dos fatos.

Confira a nota da Funai na íntegra:

“A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) acompanha, com elevada preocupação, os acontecimentos registrados nesta data na Terra Indígena (TI) Comexatibá, localizada no município de Prado (BA).

Informa-se que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Federal foram acionadas e compareceram ao local para apuração da situação.

A Funai esclarece que não tem competência investigativa na questão e maiores informações sobre a ocorrência devem ser obtidas junto à Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) e aos órgãos de segurança.

Adicionalmente, cabe destacar que a Terra Indígena (TI) Comexatibá, na região de Prado (BA), já foi declarada de posse permanente do povo Pataxó pelo Ministério da Justiça em novembro de 2025, por meio da Portaria nº 1.073 e o processo de demarcação segue em curso, aguardando a fase final de homologação.

Diante da situação, a Funai mantém articulação com órgãos de segurança pública e demais instituições federais e preza pela devida apuração dos fatos, reforçando a necessidade de proteção tanto às comunidades indígenas quanto à população civil na região.

A Funai preza pela mediação institucional e pela busca de soluções pacíficas para o conflito, e repudia toda forma de violência.”

