Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 130 milhões

Números sorteados foram: 07 - 09 - 10 - 21 - 28 - 43

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/02/2026 às 00h18
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.976 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (24). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 130 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 07 - 09 - 10 - 21 - 28 - 43

  • 136 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 27.292,50 cada
  • 8.973 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 681,85 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet , no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

