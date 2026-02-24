Terça, 24 de Fevereiro de 2026
CNU 2025: 91% dos aprovados aceitam vagas imediatas na 1ª convocação

Segunda chamada de aprovados será na próxima sexta (27)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/02/2026 às 18h33

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou nesta terça-feira (24) que 91% dos aprovados do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) confirmaram interesse nos cargos para os quais foram chamados na primeira convocação do certame.

Ao todo, 3.651 candidatos foram convocados nesta primeira rodada, sendo que 3.328 deles se manifestaram pela aceitação das vagas de preenchimento imediato; 221 não têm interesse no cargo para o qual foram chamados; e 102 deles (6%) não se manifestaram no prazo encerrado nesta segunda-feira (23).

De acordo com o edital , esta etapa do certame é obrigatória para os classificados em vagas imediatas.

Com as confirmações, a administração pública tem uma indicação mais clara de que quem está na lista realmente quer assumir o cargo, o que pode acelerar a chamada dos próximos classificados. Isto porque as vagas não confirmadas serão ofertadas na rodada seguinte.

Listas atualizadas e convocações

Na sexta-feira (27), após o MGI remover da lista de convocados quem não manifestou desejo em continuar no processo, serão divulgadas as listas atualizadas de convocação na primeira rodada do CNU 2025, apenas com os nomes dos candidatos que ainda querem a vaga.

No mesmo dia, o governo chamará um novo grupo de aprovados para preencher as posições não confirmadas na primeira convocação.

O período de confirmação de interesse aos candidatos convocados nesta segunda rodada ocorrerá de 28 de fevereiro a 2 de março.

Após esse novo período de confirmação de interesse, as novas listas serão consolidadas em 6 de março, quando se dará a terceira e última convocação dos aprovados para vagas imediatas do chamado Enem dos Concursos.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais.

Do total de vagas, 3.144 são de nível superior, e outras 508, de nível intermediário. Os cargos são agrupados em nove blocos temáticos.

O chamado Enem dos Concursos registrou 761.528 inscrições confirmadas, com candidatos de 4.951 municípios.

As provas foram aplicadas em centenas de municípios de todo o país, em dois dias de 2025. A primeira fase, de provas objetivas, ocorreu em outubro. A segunda, de discursivas, em dezembro.

© Tânia Rêgo/Agência Brasil
