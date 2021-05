Santo Augusto registra 12 novos casos de coronavírus

Nesta quarta-feira, 26, a Secretaria Municipal de Saúde de Santo Augusto atualizou o Boletim Epidemiológico do Covid-19.

Conforme o Boletim, foi registrado hoje mais 12 casos de coronavírus totalizando em 112 pacientes positivos e 121 pessoas estão sendo monitoradas.

Além disso, 10 pacientes do município estão internados no Hospital Bom Pastor e 03 internados fora do município.

A prefeitura pede a população que observem as normas de prevenção contra o Covid-19.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.