Jorginho Mello autoriza implantação de Unidade de Suporte Avançado do Samu em Campos Novos

Foto: Leo Munhoz / SECOMO governador Jorginho Mello autorizou a implantação de uma nova Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
24/02/2026 às 14h57
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O governador Jorginho Mello autorizou a implantação de uma nova Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no município de Campos Novos, atendendo a um pedido antigo da população regional. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 24, durante a abertura oficial do 30º Show Tecnológico Copercampos. O novo serviço será um importante reforço na estrutura de atendimento pré-hospitalar do Meio-Oeste, ampliando a capacidade de resposta em ocorrências graves e garantindo mais agilidade e segurança em mais de 10 municípios da região.

“Cuidar da saúde de quem vive em Santa Catarina é uma obsessão do meu governo. Sem saúde a gente não faz nada. Por isso, hoje nós autorizamos essa Unidade de Suporte Avançado para o Samu. Esperamos sempre que ninguém precise, mas se precisar vai ter um serviço com mais agilidade e qualidade no atendimento não só para Campos Novos, como para os municípios vizinhos”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Com investimento de R$ 1,2 milhão, a USA contará com nove médicos, seis enfermeiros e seis condutores socorristas, além de equipamentos de alta complexidade para atendimento de casos como infartos, acidentes graves, paradas cardiorrespiratórias e outras situações de risco iminente de morte. A implantação da unidade reduz o tempo-resposta nas emergências e fortalece a rede de atenção às urgências, integrada aos hospitais de referência da região. A previsão de inauguração é no primeiro semestre deste ano.

Com a implantação da USA em Campos Novos, o Estado amplia a cobertura do Samu e fortalece a regionalização da saúde, garantindo que atendimentos de maior complexidade possam ser realizados com rapidez e qualidade, desde o primeiro contato com o paciente até a chegada à unidade hospitalar.

“A partir de agora, a gente passa a atender as principais patologias que o Samu atende, seja traumas, seja clínicos, porém oferecendo qualidade e mais segurança. Isso garante o além do prolongamento da vida, a garantia de diminuição de sequela e restabelecimento do indivíduo acometido por qualquer patologia. Então será implantada uma base, em parceria com um município que já detém a equipe de suporte básico de vida, pra ela operar então 24 horas por dia a partir do momento de sua instalação”, explicou o superintendente de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado da Saúde, Marcos Fonseca.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
