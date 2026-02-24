Coordenadores Regionais participam de formação do Ciclo de Governança no Instituto de Educação Flores da Cunha, em Porto Alegre

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), promoveu na terça-feira (24/2), no Instituto de Educação Flores da Cunha, em Porto Alegre, a formação presencial do Ciclo de Governança com os 30 coordenadores regionais de educação. O encontro integra a estratégia de consolidação do modelo de governança da Rede Estadual e tem como foco o Protocolo de Implementação da Governança da Educação para a equipe gestora das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs).

A formação teve como objetivo fortalecer a atuação estratégica das CREs, garantindo alinhamento entre o órgão central, as regionais e as escolas. Além disso, o encontro visou compreender como aplicar o Ciclo de Governança na gestão das CREs e das escolas, qualificar a atuação nas reuniões de governança (E1 a E5), alinhar o Plano Anual de Ações e Metas das escolas ao planejamento regional e aprimorar a análise crítica da realidade de cada território com base em dados, indicadores e evidências.

Durante a formação, foram trabalhados princípios conceituais que orientam a política de governança da Rede Estadual, como foco no desenvolvimento pleno do estudante, cultura de aprendizagem e transparência, gestão baseada em evidências, equidade, corresponsabilidade e planejamento integrado com melhoria contínua. Outro eixo central do encontro foi o papel do líder no fortalecimento do coletivo. Em dinâmicas formativas, os coordenadores refletiram sobre como suas características individuais impactam a engrenagem da regional e a entrega de valor às escolas, além de debaterem o compromisso com a diversidade e a inclusão.

A coordenadora do Núcleo de Governança, Gabriela Costa, destacou que o momento é essencial para consolidar diretrizes comuns em todo o Estado. “Durante a formação, os coordenadores estão sendo orientados sobre diretrizes estratégicas, métodos e instrumentos para qualificar a gestão da rede escolar no território do Rio Grande do Sul. A governança da educação é um mecanismo construído em 2025 pelo governo do Estado para gerar mais consistência, consolidar uma política baseada em evidências e fortalecer a relação com as escolas na ponta”, pontuou.

Coordenadores refletiram sobre como características individuais impactam engrenagem da regional e a entrega de valor às escolas -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc