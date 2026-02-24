Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Coordenadores Regionais participam de formação do Ciclo de Governança no Instituto de Educação Flores da Cunha, em Porto Alegre

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), promoveu na terça-feira (24/2), no Instituto de Educação Flores da Cunha, em Porto...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/02/2026 às 14h57
Coordenadores Regionais participam de formação do Ciclo de Governança no Instituto de Educação Flores da Cunha, em Porto Alegre
Encontro busca alinhar Plano Anual de Ações e Metas das escolas ao planejamento regional e aprimorar análise sobre o território -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), promoveu na terça-feira (24/2), no Instituto de Educação Flores da Cunha, em Porto Alegre, a formação presencial do Ciclo de Governança com os 30 coordenadores regionais de educação. O encontro integra a estratégia de consolidação do modelo de governança da Rede Estadual e tem como foco o Protocolo de Implementação da Governança da Educação para a equipe gestora das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs).

A formação teve como objetivo fortalecer a atuação estratégica das CREs, garantindo alinhamento entre o órgão central, as regionais e as escolas. Além disso, o encontro visou compreender como aplicar o Ciclo de Governança na gestão das CREs e das escolas, qualificar a atuação nas reuniões de governança (E1 a E5), alinhar o Plano Anual de Ações e Metas das escolas ao planejamento regional e aprimorar a análise crítica da realidade de cada território com base em dados, indicadores e evidências.

Durante a formação, foram trabalhados princípios conceituais que orientam a política de governança da Rede Estadual, como foco no desenvolvimento pleno do estudante, cultura de aprendizagem e transparência, gestão baseada em evidências, equidade, corresponsabilidade e planejamento integrado com melhoria contínua. Outro eixo central do encontro foi o papel do líder no fortalecimento do coletivo. Em dinâmicas formativas, os coordenadores refletiram sobre como suas características individuais impactam a engrenagem da regional e a entrega de valor às escolas, além de debaterem o compromisso com a diversidade e a inclusão.

A coordenadora do Núcleo de Governança, Gabriela Costa, destacou que o momento é essencial para consolidar diretrizes comuns em todo o Estado. “Durante a formação, os coordenadores estão sendo orientados sobre diretrizes estratégicas, métodos e instrumentos para qualificar a gestão da rede escolar no território do Rio Grande do Sul. A governança da educação é um mecanismo construído em 2025 pelo governo do Estado para gerar mais consistência, consolidar uma política baseada em evidências e fortalecer a relação com as escolas na ponta”, pontuou.

Coordenadores refletiram sobre como características individuais impactam engrenagem da regional e a entrega de valor às escolas -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc
Coordenadores refletiram sobre como características individuais impactam engrenagem da regional e a entrega de valor às escolas -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Arquivo/Agência Brasil
Educação Há 19 minutos

Cursos populares podem se inscrever em rede do MEC até o dia 27

Governo destinará R$ 108 milhões para 514 cursinhos

 Presença de ar-condicionado nas paredes de escolas, como na Padre Abílio de Marcos Sponchiado, de Vista Alegre, já é comum -Foto: Ascom Seduc
Educação Há 7 horas

Mais de 53% das escolas estaduais iniciam 2026 com salas de aula climatizadas

O retorno às aulas para mais de 700 mil estudantes da Rede Estadual , na última quarta-feira (18/2), foi marcado por acolhimento e reencontros. Mes...

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 8 horas

Fies: pré-selecionados devem complementar inscrição até esta terça

Estudantes devem acessar site do FiesSeleção para completar o processo
Educação Há 19 horas

Encontro debate rede latino-americana por alfabetização na idade certa

Formação docente, infraestrutura e material didático são temas

 -
Educação Há 22 horas

Governo do Estado destina R$ 960 mil para recuperar escolas atingidas por temporal em Palmeira das Missões

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), autorizou o repasse de R$ 960 mil, via Agiliza Educação, para 12 escolas da Rede E...

Tenente Portela, RS
29°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 31°
30° Sensação
3.28 km/h Vento
56% Umidade
100% (1.59mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 15°
Sexta
35° 14°
Sábado
36° 16°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Educação Há 12 minutos

Cursos populares podem se inscrever em rede do MEC até o dia 27
Direitos Humanos Há 28 minutos

Justiça mantém condenação da Volkswagen por trabalho escravo
Economia Há 42 minutos

Representação Brasileira do Parlasul aprova acordo Mercosul-UE
Geral Há 42 minutos

PF combate venda de diesel para garimpos ilegais em terra indígena
Agricultura Há 57 minutos

Epagri celebra 70 anos de extensão rural com homenagens a quem construiu essa história

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,40%
Euro
R$ 6,06 -0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,733,42 -0,12%
Ibovespa
191,358,20 pts 1.33%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6959 (23/02/26)
07
12
27
49
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3619 (23/02/26)
01
02
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias