Gestores municipais têm até 13 de março para aderirem ao Programa Geração Consciente 2026

A Secretaria da Saúde (SES) alerta os gestores municipais que o processo de adesão ao Programa Geração Consciente 2026 está na reta final. O períod...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/02/2026 às 11h48
Gestores municipais têm até 13 de março para aderirem ao Programa Geração Consciente 2026
-

A Secretaria da Saúde (SES) alerta os gestores municipais que o processo de adesão ao Programa Geração Consciente 2026 está na reta final. O período para envio da documentação, aberto em 2 de fevereiro, segue até 13 de março. O processo deve ser feito por meio de formulário e termo de adesão assinados pelo gestor municipal, disponíveis na página da atenção primária.

O Geração Consciente é um programa de educação e promoção da saúde voltado a adolescentes da rede pública de ensino, com atividades que unem gamificação, metodologias ativas, ações culturais e educativas, formações on-line e acompanhamento das práticas realizadas pelas escolas.

Prazos importantes

  • Adesão dos municípios: até 13 de março de 2026
  • Inscrição das escolas: até 20 de março 2026 (o formulário estará disponível após a adesão municipal)

Sobre o programa

Criado em 2022 e chegando à sua quinta edição, o Geração Consciente é uma iniciativa da SES, em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc), a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids) e o programa estadual RS Seguro.

A iniciativa é destinada a estudantes do 8º e do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio, com foco na prevenção às infecções sexualmente transmissíveis e ao HIV/Aids, bem como na saúde mental e na prevenção de violências. A proposta utiliza metodologias ativas, que promovem o protagonismo juvenil e o cuidado individual e coletivo.

Como funciona

As ações do Geração Consciente se desenvolvem ao longo de todo o ano letivo. O trabalho começa com formações on-line para profissionais da saúde, da educação e demais envolvidos. As atividades são orientadas por cartilhas metodológicas especialmente desenvolvidas para o programa.

Após receberem as formações, os professores aplicam as metodologias em sala de aula, e as produções dos estudantes são enviadas à SES conforme o cronograma. Cada atividade acumula pontuação para a escola, que poderá ser selecionada para participar do Arena Geração, um grande encontro regional com jogos, apresentações culturais e dinâmicas educativas.

Na edição deste ano, 150 escolas serão selecionadas – número que pode aumentar conforme o volume de instituições inscritas. As cinco mais bem pontuadas recebem premiação ao final do processo.

Resultados e importância

O Geração Consciente consolidou-se como uma das principais estratégias do governo do Estado para a promoção da saúde adolescente. Em 2025, alcançou 173 municípios e 866 escolas, envolvendo cerca de 50 mil estudantes e 2,5 mil professores.

Uma pesquisa realizada no último ano mostrou que os jovens se sentiram mais acolhidos para tratar de temas sensíveis, e os educadores reforçaram a importância das atividades frente à realidade vivenciada pelos adolescentes.

Além de fortalecer a prevenção combinada, o programa aproxima os jovens dos serviços de saúde e contribui para a redução de estigmas e desigualdades, valorizando os princípios do Sistema Único de Saúde: inclusão, equidade e respeito à diversidade.

Mais informações

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

