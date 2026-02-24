Atualização: Adolescente é localizada em Três Passos

A adolescente de 14 anos que estava desaparecida desde a tarde de domingo (22), em Três Passos, foi localizada. Ela está sendo encaminhada à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

O desaparecimento foi registrado na Polícia Civil por volta das 18h37 de domingo.

Segundo relato da mãe, Yasmin Tauana da Silva Beck saiu de casa por volta das 13h, no dia 22 de fevereiro, após um desentendimento familiar, e não havia retornado. A residência da família está situada na Rua Raimundo Schmidt, no bairro Hartmann.

A família autorizou a divulgação da imagem da adolescente.

