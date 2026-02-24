Terça, 24 de Fevereiro de 2026
Atualização: Adolescente é localizada em Três Passos

Jovem de 14 anos havia saído de casa após desentendimento familiar e não retornou.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
24/02/2026 às 11h23 Atualizada em 24/02/2026 às 11h28
Atualização: Adolescente é localizada em Três Passos
(Foto: Autorizada pela família / Rádio Alto Uruguai)

A adolescente de 14 anos que estava desaparecida desde a tarde de domingo (22), em Três Passos, foi localizada. Ela está sendo encaminhada à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

O desaparecimento foi registrado na Polícia Civil por volta das 18h37 de domingo.

Segundo relato da mãe, Yasmin Tauana da Silva Beck saiu de casa por volta das 13h, no dia 22 de fevereiro, após um desentendimento familiar, e não havia retornado. A residência da família está situada na Rua Raimundo Schmidt, no bairro Hartmann.

A família autorizou a divulgação da imagem da adolescente.

 

 

(Foto: Autorizada pela família / Rádio Alto Uruguai)
