Adolescente de 14 anos está desaparecida em Três Passos

Caso foi registrado na delegacia e mobiliza familiares e autoridades na região.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Alto Uruguai
24/02/2026 às 10h10
Adolescente de 14 anos está desaparecida em Três Passos
(Foto: Autorizada pela família / Rádio Alto Uruguai)

Uma adolescente de 14 anos está desaparecida desde a tarde de domingo (22) em Três Passos. De acordo com registro realizado na Polícia Civil, o caso foi comunicado no final da tarde de domingo (22), por volta das 18h37.

Conforme relato da mãe, a jovem Yasmin Tauana da Silva Beck, de 14 anos, saiu de casa por volta das 13h do dia 22 de fevereiro, após um desentendimento familiar, e não retornou desde então. A residência da família fica na Rua Raimundo Schmidt, no bairro Hartmann.

A adolescente não possui telefone celular e, no momento em que saiu de casa, vestia calça jeans larga rasgada e um cropped cor de rosa. A mãe informou também que esta é a primeira vez que a filha sai de casa dessa forma.

Familiares realizaram buscas e acionaram o Conselho Tutelar. Após as orientações recebidas, o desaparecimento foi oficialmente registrado na Delegacia de Polícia.

A família autoriza a divulgação da imagem da adolescente e pede que qualquer informação que possa auxiliar na localização seja repassada imediatamente à Polícia ou pelos telefones de emergência 190 ou 197.

 

 

