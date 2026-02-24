Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mais de 53% das escolas estaduais iniciam 2026 com salas de aula climatizadas

O retorno às aulas para mais de 700 mil estudantes da Rede Estadual , na última quarta-feira (18/2), foi marcado por acolhimento e reencontros. Mes...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/02/2026 às 09h37
Mais de 53% das escolas estaduais iniciam 2026 com salas de aula climatizadas
Presença de ar-condicionado nas paredes de escolas, como na Padre Abílio de Marcos Sponchiado, de Vista Alegre, já é comum -Foto: Ascom Seduc

O retorno às aulas para mais de 700 mil estudantes da Rede Estadual , na última quarta-feira (18/2), foi marcado por acolhimento e reencontros. Mesmo sob as altas temperaturas do verão, os ambientes escolares estão cada vez mais preparados para garantir o conforto de alunos e professores. Conforme dados do Sistema de Informatização da Educação (ISE), da Secretaria da Educação (Seduc), 53,6% das salas de aula utilizadas pela rede contam com equipamentos de climatização, como ar-condicionado, aquecedores ou climatizadores.

Depois, o mesmo laboratório do Colégio Estadual São Sepé, de São Sepé, com ar-condicionado e também novos móveis -Foto: Ascom Seduc
Depois, o mesmo laboratório do Colégio Estadual São Sepé, de São Sepé, com ar-condicionado e também novos móveis -Foto: Ascom Seduc

Sala do Laboratório do Colégio Estadual São Sepé, de São Sepé, vazia, com poucos móveis e sem ar-condicionado.
Antes, laboratório do Colégio Estadual São Sepé, de São Sepé, não tinha ar-condiconado e havia poucos móveis -Foto: Ascom Seduc
O avanço é significativo quando comparado aos anos anteriores. Em 2022, apenas 19,4% das salas eram climatizadas. O índice se manteve abaixo de 20% até 2024, mas saltou para 52,6% em 2025 e alcançou 53,6% em 2026, segundo o ISE. Desde o início do governo de Eduardo Leite, o número de salas climatizadas praticamente triplicou, consolidando uma política de ampliação da infraestrutura escolar voltada ao bem-estar e à permanência dos estudantes.

Na comparação com o restante do país, o Estado também se destaca. De acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica 2025, a média nacional de salas climatizadas é de 38,7%, índice inferior ao registrado no Rio Grande do Sul.

Trabalho integrado e investimentos estruturais

Para alcançar esse resultado, a Rede Estadual contou com a atuação integrada da Seduc e da Secretaria de Obras Públicas (SOP). Enquanto a Seduc é responsável pela gestão das demandas pedagógicas e pelo repasse de recursos do Programa Agiliza Educação às escolas, a SOP realiza a fiscalização técnica e executa reformas estruturais mais complexas, como a modernização das redes elétricas necessárias para suportar a carga dos novos equipamentos.

E.E.E.M. Frantz Machado Charão em Gravataí: investimentos da atual gestão somam R$ 621,3 milhões em melhorias nas escolas do RS -Foto: Ascom Seduc
E.E.E.M. Frantz Machado Charão em Gravataí: investimentos da atual gestão somam R$ 621,3 milhões em melhorias nas escolas do RS -Foto: Ascom Seduc
As vistorias técnicas incluem a análise prévia da capacidade da fiação elétrica, a fim de prevenir sobrecargas e curtos-circuitos, especialmente nos períodos de uso simultâneo dos aparelhos em toda a escola.

Para que as escolas possam ampliar a climatização, em muitos casos é preciso readequar a capacidade da rede elétrica. Isso integra o escopo de melhorias que a SOP executa. Ao chegar a uma escola, a secretaria avalia a situação como um todo e, dessa forma, mapeia as intervenções necessárias para garantir boas condições estruturais, o que inclui a recuperação e eventual ampliação da rede elétrica.

E.E.E.F. Getúlio Dorneles Vargas, em Machadinho: RS supera média nacional ao atingir 53,6% das salas com climatização -Foto: Ascom Seduc
E.E.E.F. Getúlio Dorneles Vargas, em Machadinho: RS supera média nacional ao atingir 53,6% das salas com climatização -Foto: Ascom Seduc

Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 621,3 milhões em melhorias nas escolas estaduais, considerando trabalhos concluídos e em andamento gerenciados pela SOP. Desse total, R$ 203,1 milhões são de demandas entregues até o início de 2026 e R$ 418,2 milhões se referem às em andamento.

Agiliza Educação impulsiona expansão

A ampliação da climatização também foi impulsionada pelo Agiliza, política pública do governo do Estado que repassa recursos diretamente às instituições de ensino. A iniciativa permite que as equipes diretivas utilizem os valores para solucionar demandas pontuais, sem a necessidade de grandes intervenções estruturais.

E.E.E.F. Félix Contreiras Rodrigues, em Bagé: Agiliza Educação já destinou mais de R$ 925 milhões para demandas imediatas -Foto: Ascom Seduc
E.E.E.F. Félix Contreiras Rodrigues, em Bagé: Agiliza Educação já destinou mais de R$ 925 milhões para demandas imediatas -Foto: Ascom Seduc

Por meio do programa, os diretores podem adquirir equipamentos de climatização e contratar serviços de instalação e manutenção. Para o início do ano letivo de 2026, foram investidos R$ 125 milhões no Agiliza Educação . Desde sua criação, o programa já destinou mais de R$ 925 milhões à Rede Estadual, contribuindo para agilizar decisões e melhorar o conforto térmico em toda a comunidade escolar.

Durante os períodos de calor intenso, a Seduc também estabelece protocolos para resguardar a saúde dos estudantes. Entre as medidas previstas estão a flexibilização dos horários de entrada e saída, e das atividades esportivas, de modo a evitar os momentos mais quentes do dia. Nessas situações, as escolas comunicam as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), que analisam cada caso e orientam os encaminhamentos necessários.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 5 horas

Fies: pré-selecionados devem complementar inscrição até esta terça

Estudantes devem acessar site do FiesSeleção para completar o processo
Educação Há 16 horas

Encontro debate rede latino-americana por alfabetização na idade certa

Formação docente, infraestrutura e material didático são temas

 -
Educação Há 19 horas

Governo do Estado destina R$ 960 mil para recuperar escolas atingidas por temporal em Palmeira das Missões

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), autorizou o repasse de R$ 960 mil, via Agiliza Educação, para 12 escolas da Rede E...

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Educação Há 22 horas

Fies 2026: prazo para aluno complementar inscrição termina nesta terça

Pré-selecionados devem acessar site do FiesSeleção e informar dados

 -
Educação Há 1 dia

Governo do Estado abre inscrições para estudantes no Programa Passe Fácil Estudantil nesta terça-feira (24)

O governo do Estado abre, nesta terça-feira (24/2), as inscrições do Programa Passe Fácil Estudantil para estudantes. A iniciativa garante apoio ao...

Tenente Portela, RS
27°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 31°
28° Sensação
3.12 km/h Vento
65% Umidade
100% (1.59mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 15°
Sexta
35° 14°
Sábado
36° 16°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 1 minuto

Acordo Mercosul-União Europeia segue para o Plenário da Câmara
Geral Há 1 minuto

Lula mobiliza equipes federais para atuar em meio a chuvas em MG
Economia Há 1 minuto

Governo estuda viabilidade de Tarifa Zero no transporte público
Direitos Humanos Há 1 minuto

Justiça adia para 13 de abril júri do caso Mãe Bernadete
Economia Há 36 minutos

Contas externas têm saldo negativo menor em janeiro de 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,27%
Euro
R$ 6,07 -0,38%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 348,940,57 -1,04%
Ibovespa
191,049,70 pts 1.16%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6959 (23/02/26)
07
12
27
49
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3619 (23/02/26)
01
02
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias