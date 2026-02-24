Mais de 53% das escolas estaduais iniciam 2026 com salas de aula climatizadas

Presença de ar-condicionado nas paredes de escolas, como na Padre Abílio de Marcos Sponchiado, de Vista Alegre, já é comum -Foto: Ascom Seduc

O retorno às aulas para mais de 700 mil estudantes da Rede Estadual , na última quarta-feira (18/2), foi marcado por acolhimento e reencontros. Mesmo sob as altas temperaturas do verão, os ambientes escolares estão cada vez mais preparados para garantir o conforto de alunos e professores. Conforme dados do Sistema de Informatização da Educação (ISE), da Secretaria da Educação (Seduc), 53,6% das salas de aula utilizadas pela rede contam com equipamentos de climatização, como ar-condicionado, aquecedores ou climatizadores.

Depois, o mesmo laboratório do Colégio Estadual São Sepé, de São Sepé, com ar-condicionado e também novos móveis -Foto: Ascom Seduc

Antes, laboratório do Colégio Estadual São Sepé, de São Sepé, não tinha ar-condiconado e havia poucos móveis -Foto: Ascom Seduc O avanço é significativo quando comparado aos anos anteriores. Em 2022, apenas 19,4% das salas eram climatizadas. O índice se manteve abaixo de 20% até 2024, mas saltou para 52,6% em 2025 e alcançou 53,6% em 2026, segundo o ISE. Desde o início do governo de Eduardo Leite, o número de salas climatizadas praticamente triplicou, consolidando uma política de ampliação da infraestrutura escolar voltada ao bem-estar e à permanência dos estudantes.

Na comparação com o restante do país, o Estado também se destaca. De acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica 2025, a média nacional de salas climatizadas é de 38,7%, índice inferior ao registrado no Rio Grande do Sul.

Trabalho integrado e investimentos estruturais

Para alcançar esse resultado, a Rede Estadual contou com a atuação integrada da Seduc e da Secretaria de Obras Públicas (SOP). Enquanto a Seduc é responsável pela gestão das demandas pedagógicas e pelo repasse de recursos do Programa Agiliza Educação às escolas, a SOP realiza a fiscalização técnica e executa reformas estruturais mais complexas, como a modernização das redes elétricas necessárias para suportar a carga dos novos equipamentos.

E.E.E.M. Frantz Machado Charão em Gravataí: investimentos da atual gestão somam R$ 621,3 milhões em melhorias nas escolas do RS -Foto: Ascom Seduc As vistorias técnicas incluem a análise prévia da capacidade da fiação elétrica, a fim de prevenir sobrecargas e curtos-circuitos, especialmente nos períodos de uso simultâneo dos aparelhos em toda a escola.

Para que as escolas possam ampliar a climatização, em muitos casos é preciso readequar a capacidade da rede elétrica. Isso integra o escopo de melhorias que a SOP executa. Ao chegar a uma escola, a secretaria avalia a situação como um todo e, dessa forma, mapeia as intervenções necessárias para garantir boas condições estruturais, o que inclui a recuperação e eventual ampliação da rede elétrica.

E.E.E.F. Getúlio Dorneles Vargas, em Machadinho: RS supera média nacional ao atingir 53,6% das salas com climatização -Foto: Ascom Seduc

Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 621,3 milhões em melhorias nas escolas estaduais, considerando trabalhos concluídos e em andamento gerenciados pela SOP. Desse total, R$ 203,1 milhões são de demandas entregues até o início de 2026 e R$ 418,2 milhões se referem às em andamento.

Agiliza Educação impulsiona expansão

A ampliação da climatização também foi impulsionada pelo Agiliza, política pública do governo do Estado que repassa recursos diretamente às instituições de ensino. A iniciativa permite que as equipes diretivas utilizem os valores para solucionar demandas pontuais, sem a necessidade de grandes intervenções estruturais.

E.E.E.F. Félix Contreiras Rodrigues, em Bagé: Agiliza Educação já destinou mais de R$ 925 milhões para demandas imediatas -Foto: Ascom Seduc

Por meio do programa, os diretores podem adquirir equipamentos de climatização e contratar serviços de instalação e manutenção. Para o início do ano letivo de 2026, foram investidos R$ 125 milhões no Agiliza Educação . Desde sua criação, o programa já destinou mais de R$ 925 milhões à Rede Estadual, contribuindo para agilizar decisões e melhorar o conforto térmico em toda a comunidade escolar.

Durante os períodos de calor intenso, a Seduc também estabelece protocolos para resguardar a saúde dos estudantes. Entre as medidas previstas estão a flexibilização dos horários de entrada e saída, e das atividades esportivas, de modo a evitar os momentos mais quentes do dia. Nessas situações, as escolas comunicam as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), que analisam cada caso e orientam os encaminhamentos necessários.