Assembleia Ordinária define novos rumos no Hospital Santo Antônio

Em 19 de fevereiro de 2026, o Hospital Santo Antônio realizou sua Assembleia Geral Ordinária, contando com a presença da diretoria, equipe de colaboradores, associados e integrantes da comunidade.
Na ocasião, receberam aprovação o relatório anual de atividades e os demonstrativos contábeis relativos ao exercício de 2025. Também ocorreram deliberações relevantes voltadas ao direcionamento estratégico da instituição para os próximos anos.
Entre os principais encaminhamentos definidos estão:
-
Revisão do valor previsto para a expansão estrutural, atualizado para R$ 50 milhões
-
Permissão para contratação de crédito com limite estabelecido em R$ 45 milhões
-
Captação de recursos em curso junto ao BNDES
-
Aquisição de equipamento de ressonância magnética da fabricante Philips
-
Aval favorável para compra de um novo mamógrafo digital
Apesar dos desafios financeiros enfrentados mensalmente, o hospital mantém o foco em investimentos na estrutura física, em tecnologia e na qualificação dos serviços oferecidos.
A instituição reforça, assim, seu propósito de expandir, atualizar e consolidar o atendimento em saúde na região.