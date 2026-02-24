Terça, 24 de Fevereiro de 2026
Assembleia Ordinária define novos rumos no Hospital Santo Antônio

Relatórios aprovados e investimentos reforçam plano de expansão e modernização da instituição

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Hospital Santo Antônio
24/02/2026 às 07h32
Assembleia Ordinária define novos rumos no Hospital Santo Antônio
(Foto: Divulgação HSA Tenente Portela)

Em 19 de fevereiro de 2026, o Hospital Santo Antônio realizou sua Assembleia Geral Ordinária, contando com a presença da diretoria, equipe de colaboradores, associados e integrantes da comunidade.

Na ocasião, receberam aprovação o relatório anual de atividades e os demonstrativos contábeis relativos ao exercício de 2025. Também ocorreram deliberações relevantes voltadas ao direcionamento estratégico da instituição para os próximos anos.

Entre os principais encaminhamentos definidos estão:

  • Revisão do valor previsto para a expansão estrutural, atualizado para R$ 50 milhões

  • Permissão para contratação de crédito com limite estabelecido em R$ 45 milhões

  • Captação de recursos em curso junto ao BNDES

  • Aquisição de equipamento de ressonância magnética da fabricante Philips

  • Aval favorável para compra de um novo mamógrafo digital

Apesar dos desafios financeiros enfrentados mensalmente, o hospital mantém o foco em investimentos na estrutura física, em tecnologia e na qualificação dos serviços oferecidos.

A instituição reforça, assim, seu propósito de expandir, atualizar e consolidar o atendimento em saúde na região.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
