Assembleia Ordinária define novos rumos no Hospital Santo Antônio

Em 19 de fevereiro de 2026, o Hospital Santo Antônio realizou sua Assembleia Geral Ordinária, contando com a presença da diretoria, equipe de colaboradores, associados e integrantes da comunidade.

Na ocasião, receberam aprovação o relatório anual de atividades e os demonstrativos contábeis relativos ao exercício de 2025. Também ocorreram deliberações relevantes voltadas ao direcionamento estratégico da instituição para os próximos anos.

Entre os principais encaminhamentos definidos estão:

Revisão do valor previsto para a expansão estrutural, atualizado para R$ 50 milhões

Permissão para contratação de crédito com limite estabelecido em R$ 45 milhões

Captação de recursos em curso junto ao BNDES

Aquisição de equipamento de ressonância magnética da fabricante Philips

Aval favorável para compra de um novo mamógrafo digital

Apesar dos desafios financeiros enfrentados mensalmente, o hospital mantém o foco em investimentos na estrutura física, em tecnologia e na qualificação dos serviços oferecidos.

A instituição reforça, assim, seu propósito de expandir, atualizar e consolidar o atendimento em saúde na região.