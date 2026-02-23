Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo revoga decreto sobre concessão de hidrovias na Amazônia

Decisão atende reivindicação de povos indígenas contrários ao projeto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/02/2026 às 20h02

O governo federal anunciou nesta segunda-feira (23) que vai revogar o Decreto 12.600 , editado no ano passado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que previa estudos para a concessão à iniciativa privada da hidrovia do Rio Tapajós e de outros dois rios amazônicos – o Madeira e o Tocantins.

A decisão foi comunicada pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, e pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, após reunião no Palácio do Planalto, em Brasília.

A revogação da norma era a principal reivindicação de povos indígenas, especialmente das comunidades que vivem na região do Baixo Tapajós, próximo a Santarém, no Oeste do Pará.

Há mais de um mês, os indígenas organizam protestos contra o Decreto. Eles chegaram a ocupar o escritório da multinacional do agronegócio Cargill no Porto de Santarém, às margens do Tapajós, e lideravam protestos também em São Paulo e na capital federal, com um grupo de indígenas acampado em Brasília.

"Os povos indígenas vêm de uma manifestação de mais de 30 dias questionando o decreto, apontando os efeitos que poderiam ter para suas comunidades, também para quilombolas e ribeirinhos. A Secretaria-Geral da Presidência e o Ministério dos Povos Indígenas têm feito o diálogo nesse período e, após um processo de discussão dentro do governo, que ouviu várias posições, hoje se firmou a decisão pela revogação do Decreto 12.600", disse Boulos.

"Esse é um governo que tem compromisso com a escuta do povo, com a escuta dos trabalhadores, com a escuta dos povos indígenas. Esse é um governo, inclusive, que leva a escuta ao ponto de recuar de uma decisão própria, por entender, compreender a posição desses povos. Esse não é o governo que passa a boiada, esse não é o governo que passa por cima da floresta, que passa por cima dos povos originários", acrescentou o ministro, em declaração a jornalistas.

Comemoração

Nas redes sociais, as organizações indígenas que lideravam os protestos comemoraram a decisão.

[Post Instagram]

Hidrovias

O modal aquaviário é considerado um importante corredor logístico para escoar produtos do agronegócio, especialmente oriundos do Mato Grosso e que usam portos do Pará para a exportação. O modelo, no entanto, enfrenta resistência das comunidades instaladas nas áreas ribeirinhas.

Estima-se que cerca de 7 mil indígenas de 14 etnias diferentes vivam no Baixo Tapajós, segundo o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns (CITA), que representa os povos da região.

Histórico

No ano passado, após o protesto de indígenas Muduruku que interditou a entrada da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, o governo chegou a se comprometer com a realização da consulta prévia aos povos do Rio Tapajós sobre o projeto de hidrovia na região, seguindo uma determinação da Convenção nº 169 da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Para nós, é considerar o direito à consulta, livre, plena e informada, o direito de escuta, como foi anunciado em novembro na COP30, em diálogo com eles. Então, aqui, hoje, a gente vem reafirmar esse nosso compromisso com o respeito à Convenção 169 e o direito de escuta dos povos", afirmou a ministra Sônia Guajajara.

No início de fevereiro, o governo já havia decidido suspender o processo de contratação de uma empresa para realizar a dragagem do leito do Rio Tapajós, obra que permitira a passagem de embarcações mesmo em períodos de maior seca do rio.

As entidades indígenas da região criticam a falta de estudos ambientais adequados e o impacto da concessão da hidrovia e da dragagem do rio sobre territórios tradicionais, modos de vida e espiritualidade do povos.

Eles também alertam para riscos ambientais e sociais associados à pesca, erosão das margens, ressuspensão de substâncias contaminantes depositadas no fundo do rio e danos que podem ser irreversíveis em um dos principais corredores ecológicos da Amazônia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Direitos Humanos Há 4 horas

Influenciador Hytalo Santos é condenado por exploração sexual infantil

Pela imposta a ele e seu companheiro foi de mais de 11 anos de prisão

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 4 horas

Estupro de vulnerável: decisão do TJMG abre "precedente perigoso

Ex-secretário dos direitos da criança falou ao programa Revista Brasil

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 8 horas

Especialistas da ONU pedem justiça plena para Marielle e Anderson

Réus apontados como mandantes serão julgados a partir desta terça
Direitos Humanos Há 1 dia

Ministérios repudiam ato de machismo contra árbitra no Brasileirão

Árbitra Daiane Muniz recebeu crítica machista de Gustavo Marques
Direitos Humanos Há 2 dias

Histórias em quadrinhos podem ajudar no debate racial em sala de aula

Estudo constatou que não há planejamento escolar para falar da questão

Tenente Portela, RS
20°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 29°
21° Sensação
0.76 km/h Vento
97% Umidade
100% (4.22mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Terça
31° 18°
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 17°
Sexta
34° 14°
Sábado
35° 15°
Últimas notícias
Esportes Há 2 horas

Federação Paulista divulga datas e horários das semifinais do Paulista
Educação Há 2 horas

Encontro debate rede latino-americana por alfabetização na idade certa
Justiça Há 2 horas

Mendonça tem nova reunião com PF e recebe relatório sobre Caso Master
Senado Federal Há 2 horas

Relator: empresas de Ingrid receberam R$ 156 milhões desviados do INSS
Saúde Há 2 horas

Palácio Piratini tem iluminação especial para conscientizar sobre doenças raras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,09%
Euro
R$ 6,09 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,514,99 -0,49%
Ibovespa
188,853,48 pts -0.88%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6958 (21/02/26)
09
14
24
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3618 (21/02/26)
01
03
04
05
09
10
11
12
14
15
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2890 (20/02/26)
01
13
20
23
26
28
30
48
55
56
67
69
73
82
87
88
89
90
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2927 (20/02/26)
07
19
24
27
30
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias