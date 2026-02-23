Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
Governo do Estado destina R$ 960 mil para recuperar escolas atingidas por temporal em Palmeira das Missões

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), autorizou o repasse de R$ 960 mil, via Agiliza Educação, para 12 escolas da Rede E...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/02/2026 às 18h04
O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), autorizou o repasse de R$ 960 mil, via Agiliza Educação, para 12 escolas da Rede Estadual em Palmeira das Missões, a fim de apoiar a recuperação das unidades de ensino afetadas pelo temporal que atingiu o município no fim da tarde de quinta-feira (19/2). Os recursos serão aplicados em reparos emergenciais, melhorias de infraestrutura e aquisição de materiais necessários para a retomada das atividades escolares com segurança e qualidade.

As fortes chuvas e ventos registrados no dia 19 causaram danos em diferentes instituições de ensino da cidade, levando à suspensão temporária das aulas em algumas unidades da Rede Estadual e demandando ações imediatas de apoio e recuperação da estrutura escolar.

“Estamos mobilizando esforços para que as escolas atingidas possam retomar as atividades com a tranquilidade que estudantes, famílias e profissionais da educação merecem. Estes recursos são essenciais para que os reparos estruturais e a reposição de equipamentos ocorram de forma ágil e eficiente, garantindo que o ambiente escolar seja seguro e acolhedor”, afirmou a titular da Seduc, Raquel Teixeira.

A medida integra o conjunto de ações do governo estadual voltadas ao atendimento das comunidades afetadas por eventos meteorológicos extremos e reforça o compromisso de assegurar condições adequadas de ensino em todo o Rio Grande do Sul. A Seduc segue acompanhando a evolução dos casos e prestando todo o suporte técnico necessário para a execução dos serviços nas escolas.

