Vacina contra dependência de crack e cocaína: Brasil vai começar testes em humanos

A vacina contra crack e cocaína foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Rádio Independente
23/02/2026 às 15h35
Foto: Freepik

O Brasil deverá começar em breve os testes em humanos da vacina contra a dependência de crack e cocaína. Palavra do ministro da Educação, Camilo Santana. Ele revelou esta semana, durante evento no Espírito Santo, que a vacina Calixcoca, entrou na fase de preparação documental. Depois disso, os ensaios clínicos em humanos poderão ser iniciados. A vacina contra crack e cocaína foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais.

Resultados dos testes iniciais

O imunizante já passou por testes em laboratório e apresentou resultados inovadores em animais, com patente nacional e internacional. O coordenador do estudo, Frederico Duarte Garcia, disse que a vacina produz anticorpos que se ligam à droga e impedem que ela atue no cérebro. O tratamento funcionaria como complemento para pacientes que já estão em abstinência e buscam se manter longe da dependência.

Primeira do mundo

Se for aprovada, a Calixcoca poderá ser a primeira vacina do mundo criada para atacar os efeitos das duas drogas. “Tem potencial de ser a primeira vacina antidoping do mundo e revolucionar o tratamento da dependência química”, afirmou o ministro.

Prêmio internacional

Em 2023, a vacina brasileira contra cocaína e crack da UFMG, venceu o Prêmio Euro Inovação de Saúde. A Calixcoca ganhou na categoria “Destaque” por atuar de forma preventiva no tratamento de dependentes químicos. A equipe de cientistas recebeu 500 mil euros, o equivalente a R$ 2,5 milhões do prêmio Prêmio Euro, organizado pela multinacional farmacêutica Eurofarma, que atua em 20 países.

