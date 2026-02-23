Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
HCI inaugura novos equipamentos e amplia atendimento oncológico

Investimentos superiores a R$ 20 milhões fortalecem diagnóstico e tratamento do câncer no interior do Estado.

Por: Marcelino Antunes Fonte: HCI
23/02/2026 às 09h59
(Foto: Divulgação / HCI)

A tarde de sábado (21) entrou para a história do Hospital de Clínicas Ijuí, que oficializou a entrega de novos equipamentos voltados ao tratamento do câncer e confirmou a aquisição de tecnologia inédita para a região. O ato reuniu representantes do Ministério da Saúde, dirigentes de instituições públicas da área da saúde, profissionais, lideranças regionais e comunidade.

A programação incluiu a apresentação de um novo Acelerador Linear, adquirido com investimento de R$ 10 milhões por meio do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, além de contrapartida de R$ 3 milhões da própria instituição. O aparelho, autorizado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, está apto para funcionamento desde janeiro de 2026 e substitui equipamento anterior, ampliando a capacidade de atendimentos com maior precisão e redução de efeitos colaterais.

Também começou a operar um moderno equipamento de braquiterapia, único disponível fora da capital gaúcha para tratamento de câncer de colo do útero. O investimento de R$ 2,8 milhões foi viabilizado por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, com recursos captados junto à iniciativa privada.

Durante a solenidade, foi ainda confirmado o repasse de R$ 7,8 milhões para aquisição de um novo PET-CT, tecnologia essencial para diagnósticos mais precisos, identificação precoce de tumores e definição do estágio da doença.

O hospital é reconhecido como um dos 49 Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) do país, atendendo pacientes de diversos municípios do interior do Rio Grande do Sul. A ampliação da estrutura reforça a importância da descentralização do atendimento especializado, permitindo que pacientes realizem tratamento próximo de suas cidades.

Representantes da direção destacaram que os investimentos consolidam um marco regional e fortalecem o compromisso da instituição com a qualidade do atendimento público de saúde. Pacientes também relataram a relevância das melhorias, ressaltando que os novos recursos significam mais chances de cura e esperança para quem enfrenta a doença.

Após o ato simbólico de descerramento das placas, os convidados visitaram o setor de radioterapia, onde médicos apresentaram detalhes técnicos dos novos aparelhos. O evento foi encerrado com momento de confraternização e apresentação musical.

 

 

