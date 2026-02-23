Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
Serasa inicia mutirão com descontos de até 99% para quitação de dívidas

Campanha nacional de renegociação segue até abril de 2026 e reúne milhares de empresas parceiras.

Por: Marcelino Antunes Fonte: G1
23/02/2026 às 09h18
(Foto: Folder / Divulgação / Serasa)

O Feirão Limpa Nome da Serasa começa nesta segunda-feira (23) oferecendo descontos de até 99% para quem quer renegociar dívidas e sair da inadimplência. A 35ª edição do maior mutirão de negociação de dívidas do Brasil vai até 1º de abril de 2026.

As negociações ocorrem por telefone, de forma online, pelo site, aplicativo e WhatsApp oficial da empresa, e presencialmente, em mais de 7 mil agências dos Correios em todo o país. Segundo a Serasa, as ofertas e condições são as mesmas em todos os canais, digitais ou presenciais.

Segundo a empresa de proteção de crédito que funciona como um grande banco de dados sobre o histórico financeiro dos brasileiros, o país encerrou 2025 com um recorde de 81,2 milhões de inadimplentes — quase metade da população adulta (49,7%).

Nesta edição, mais de 2.200 empresas parceiras, como bancos, financeiras, operadoras de telefonia, varejistas, empresas de energia, universidades e cooperativas de crédito, oferecem condições especiais para a quitação de débitos.

Descontos, parcelamento e PIX

Durante o Feirão, os consumidores têm acesso às melhores condições do ano para renegociar dívidas, com descontos que podem chegar a 99% e parcelamento facilitado, segundo a empresa. Em alguns casos, é possível limpar o nome na hora ao pagar a dívida via PIX. As parcelas podem começar a partir de R$ 9,90, com opções de pagamento por boleto, PIX ou cartão.

Segundo a empresa, a plataforma permite negociar dívidas de diferentes segmentos, como bancos, comércio, telefonia, universidades e serviços essenciais — como contas de luz, água e gás — desde que a empresa seja parceira da Serasa na região do consumidor.

Dívidas negativadas e também débitos com mais de cinco anos podem aparecer com ofertas especiais. Para acessar as empresas parceiras, acesse este link.

Após a quitação, o pagamento é feito diretamente à empresa credora, que tem até cinco dias úteis para comunicar a baixa da dívida aos cadastros de inadimplência.

Onde negociar

As negociações são gratuitas e podem ser feitas pelos canais oficiais da Serasa:

Site e aplicativo (disponível para Android e iOS);

WhatsApp oficial: (11) 99575-2096, com atendimento automatizado;

Telefone 3003-6300: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, para capitais e regiões metropolitanas;

Atendimento em Libras: por videochamada, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h;

Telefone Alô, Serasa: 0800 591 5161, disponível gratuitamente de 25 de março a 1º de abril, das 8h às 20h;

Presencialmente, em mais de 7 mil agências dos Correios em todo o Brasil, durante o período do Feirão.

O que não pode ser negociado

Não é possível renegociar pelo Feirão dívidas protestadas em cartório, débitos ativos com o governo (como impostos), cheques sem fundo e casos de falência. Nessas situações, o consumidor deve procurar diretamente o cartório, a empresa credora ou a Receita Federal.

Consulta gratuita

Antes de fechar um acordo, o consumidor pode consultar gratuitamente se há dívidas em seu nome pelo Extrato Serasa, disponível no site e no aplicativo. O documento reúne informações sobre negativações, protestos, cheques sem fundo, ações judiciais ou falências vinculadas ao CPF.

 

 

