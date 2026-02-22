Domingo, 22 de Fevereiro de 2026
20°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ministérios repudiam ato de machismo contra árbitra no Brasileirão

Árbitra Daiane Muniz recebeu crítica machista de Gustavo Marques

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/02/2026 às 18h51

Os Ministérios das Mulheres e do Esporte disseram repudiar com veemência as declarações do zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, e manifestaram solidariedade à árbitra Daiane Muniz, que apitou o jogo do time contra o São Paulo, nas quartas de final do Campeonato Paulista, neste sábado (21).

O Red Bull Bragantino perdeu por 2 a 1 na partida apitada por por Muniz. Após a partida, o zagueiro disse que uma mulher não deveria apitar um jogo envolvendo grandes times. Ele alegou que o Bragantino foi prejudicado pela arbitragem.

“Muniz é uma árbitra FPF/CBF/FIFA altamente qualificada e um homem na mesma posição jamais seria desqualificado pelo fato de ser homem. Ainda que houvesse discordância sobre sua atuação, sua competência não seria questionada por ser homem. Esse é o ponto central que precisa ser enfrentado”, diz a nota conjunta.

Os ministérios destacam ainda que o respeito às mulheres é inegociável e que mulheres devem estar onde quiserem: no campo, na arbitragem, na gestão, na imprensa ou em qualquer outro espaço. Ser mulher não diminui competência, autoridade ou capacidade.

“Seguiremos firmes na promoção da igualdade e no enfrentamento de qualquer forma de discriminação no esporte brasileiro. Vamos acompanhar atentamente os desdobramentos do caso na Justiça Desportiva, confiando na apuração dos fatos e na responsabilização cabível”, ressaltam as pastas.

Nota da FPF

A Federação Paulista de Futebol afirmou que recebeu a entrevista do atleta com profunda indignação e revolta e que a declaração em relação à árbitra Daiane Muniz reflete uma visão primitiva, machista, preconceituosa e misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol.

“É absolutamente estarrecedor que um atleta, em qualquer circunstância, questione a capacidade de um árbitro com base em seu gênero. A FPF tem orgulho de contar em seu quadro com 36 árbitras e assistentes e continua trabalhando ativamente para que este número cresça”, diz a nota publicada no site da instituição.

A FPF destaca que Daiane Muniz é uma árbitra FPF/CBF/FIFA “da mais alta qualidade técnica, correta e de caráter” e que reforça todo apoio a ela e a todas as mulheres que atuam ou desejam atuar em qualquer área do futebol.

“Nosso trabalho diário é para garantir que o futebol seja um ambiente seguro e justo para todas as mulheres. A FPF encaminhará tais declarações à Justiça Desportiva, para que esta tome todas as providências cabíveis”.

Pedido de desculpas

Em sua manifestação no site do clube, o Red Bull Bragantino reforçou o pedido de desculpas a todas as mulheres e, principalmente, à árbitra, dizendo que não compactua e repudia a fala machista do zagueiro.

"Ainda no estádio, o jogador e o diretor esportivo do clube, Diego Cerri, se dirigiram até o vestiário da arbitragem para pedir desculpas pessoalmente em nome da instituição e reconhecer o erro. Sabemos que o peso de uma eliminação é frustrante, mas nada justifica o que foi dito. Seja no futebol ou em qualquer meio da sociedade. O clube vai estudar nos próximos dias a punição que será aplicada ao atleta”.

Em suas redes sociais Marques escreveu um pedido de desculpas e disse que estava com a cabeça quente e muito frustrado com resultado obtido pela equipe e acabou falando o que não deveria nem podia. O jogador disse estar muito triste, que espera sair desse episódio sendo uma pessoa melhor e promete aprender com esse erro.

“Isso não justifica minha atitude e peço desculpas a todas as mulheres e em especial a Daiane, o que já fiz pessoalmente no estádio. Reconheço meu erro e a infelicidade da minha declaração”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Direitos Humanos Há 11 horas

Histórias em quadrinhos podem ajudar no debate racial em sala de aula

Estudo constatou que não há planejamento escolar para falar da questão
Direitos Humanos Há 1 dia

Santarém: indígenas protestam contra desestatização de hidrovias

Manifestações também ocorrem na zona Sul de São Paulo

 © Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo
Direitos Humanos Há 2 dias

Júri popular de réus pelo assassinato de Mãe Bernadete começa na terça

Líder quilombola foi morta em casa com 25 tiros em agosto de 2023
Direitos Humanos Há 4 dias

Campanha da Fraternidade da CNBB foca no direito à moradia digna

Igreja Católica defende habitação como porta de entrada à cidadania

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 5 dias

Mães ambulantes cobram pontos de apoio para crianças no carnaval

Espaço da prefeitura funciona apenas durante os desfiles à noite

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 30°
22° Sensação
2.8 km/h Vento
80% Umidade
27% (0mm) Chance chuva
06h23 Nascer do sol
19h13 Pôr do sol
Segunda
32° 19°
Terça
30° 19°
Quarta
29° 18°
Quinta
31° 16°
Sexta
33° 15°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 3 horas

Ministérios repudiam ato de machismo contra árbitra no Brasileirão
Geral Há 3 horas

Defesa Civil auxilia cidades fluminenses afetadas pelas fortes chuvas
Esportes Há 5 horas

Jogador do Bragantino pede desculpas após fala machista contra árbitra
Justiça Há 5 horas

Ministérios reagem à absolvição de homem que estuprou menina em MG
Geral Há 8 horas

Naufrágio provocado por chuva forte deixa dois mortos em Ubatuba

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,06%
Euro
R$ 6,10 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 369,894,97 -0,46%
Ibovespa
190,534,42 pts 1.06%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias