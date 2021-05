Mulher natural de Tenente Portela morre após explosão de apartamento em Jurerê

Uma portelense morreu após explosão de quitinete em Jurerê, Santa Catarina. O corpo da portelense Helenita Pereira da Silva, de 56 anos, foi encontrado soterrado na noite de ontem (25), por volta das 22h30min, após uma explosão seguida de desabamento que ocorreu ainda pela manhã do mesmo dia, no Norte da Ilha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, pela posição do corpo, há indicação de que o óbito ocorreu já no momento inicial do colapso da estrutura. Ela estava na área da cozinha. Segundo informações de uma amiga próxima da vítima ao site SCC, Helenita havia se mudado para a quitinete em Jurerê fazia apenas 15 dias. A senhora morava até então na Vargem Grande. Ainda de acordo com a amiga, Helenita trabalhava em uma lotérica em Canasvieiras, mas estava afastada por problemas de saúde. Natural de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, deixa duas filhas e um neto.

Trabalho de perícia no local

Nesta manhã desta quarta-feira (26), o Corpo de Bombeiros trabalha no local onde a explosão aconteceu para acompanhar o trabalho do Instituto Geral de Perícias (IGP). De acordo com o chefe da divisão de perícias do Corpo de Bombeiros Militar, Capitão Ismael Piva, o local não passou por uma vistoria prévia do Corpo de Bombeiros ou por qualquer liberação por parte do órgão para garantir a segurança dos imóveis e de seus ocupantes.

