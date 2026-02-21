Sábado, 21 de Fevereiro de 2026
Governo do Estado abre nova seleção do Alfabetiza Tchê com 110 bolsas para formadores regionais e municipais

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), lançou editais de inscrição para formadores do Programa Estadual de Apoio à Alfabe...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
21/02/2026 às 10h16
O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), lançou editais de inscrição para formadores do Programa Estadual de Apoio à Alfabetização – Alfabetiza Tchê. Ao todo, são 110 bolsas no valor de R$ 600 mensais direcionadas às equipes de formação municipal e regional, além de cadastro reserva. As inscrições começam no dia 23 de fevereiro e seguem até 8 de março.

O Alfabetiza Tchê é uma política pública desenvolvida em regime de colaboração entre o governo do Estado e os municípios gaúchos, com o objetivo de garantir a alfabetização de todos os estudantes das escolas públicas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.

Formação regional e bolsas

O processo seletivo corrente conta com dois editais. O Edital 003/2026 é voltado à equipe de formação regional, oferecendo três vagas para início imediato nas 1ª, 2ª e 7ª Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), além de formação de cadastro reserva para as demais regionais. Para esta função, exige-se formação superior em Pedagogia ou Letras, com especialização em Alfabetização nos Anos Iniciais e experiência comprovada, sob carga horária de 24 horas mensais.

O Edital 004/2026 destina-se ao preenchimento de 107 bolsas para formadores municipais, distribuídas em 48 municípios. Os candidatos devem possuir ensino superior em Pedagogia ou Letras, com conhecimento e experiência comprovados em alfabetização. A carga horária para a atuação municipal é de 16 horas mensais.

As bolsas não possuem caráter remuneratório, não incidindo sobre elas contribuição previdenciária e impostos legais, e serão concedidas por 12 meses, com possibilidade de prorrogação de até 24 meses. Os formadores atuarão como multiplicadores, sendo responsáveis pela capacitação de professores da rede pública (1º e 2º anos do Ensino Fundamental), visando assegurar a alfabetização das crianças até o final do 2º ano.

O processo seletivo consistirá na análise de currículo, seguindo os critérios de pontuação estabelecidos em cada edital. A divulgação dos resultados preliminares ocorre entre 18 e 20 de março. Os interessados devem realizar a inscrição por meio dos links disponíveis nos editais, onde também podem encontrar informações sobre a prática pedagógica e os requisitos específicos de cada localidade.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

© Tomaz Silva/Agência Brasil
