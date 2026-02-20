Governador Eduardo Leite conclui agenda de abertura do ano letivo com visita à escola em São Leopoldo

Visita do governador à instituição de ensino leopoldense encerra ciclo que marca recomeço das atividades estudantis no Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite, acompanhado da secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, e da secretária da Educação, Raquel Teixeira, encerrou nesta sexta-feira (20/2) a agenda de atos de abertura do ano letivo na Rede Estadual. A visita ocorreu na Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Professor Augusto Meyer, em São Leopoldo.

A programação, que iniciou na quarta-feira (18), percorreu três municípios: Caxias do Sul, Pelotas e Santa Cruz do Sul, visitando o Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendonza, o Instituto Estadual de Educação Assis Brasil e a Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, respectivamente. O governo tem realizado investimentos inéditos na educação, fortalecendo a infraestrutura e qualificando os espaços de aprendizagem.

"Quando a gente vai numa escola, é para fazer transformação", definiu Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador destacou a mudança de ritmo na execução das obras:

“Quando assumimos o governo, entre a demanda chegar da diretora e a obra começar levava, em média, mil dias. Hoje, levamos menos de 90 dias entre o pedido chegar e a obra ser executada. E, se for algo ainda mais emergencial, em dez dias ou uma semana a gente coloca para executar”, afirmou.

Leite ressaltou que a orientação é ir além de intervenções pontuais: “Quando a gente vai numa escola, é para fazer transformação. Não é para fazer uma obrinha. É para transformar as escolas de verdade”, apontou o governador.

Totalmente revitalizada

Com 170 alunos, a EEEF Professor Augusto Meyer passou por uma revitalização completa, com investimento de R$ 2,5 milhões. As intervenções incluíram:

Restauração das paredes

Restauração das janelas nas salas de aula

Manutenção das esquadrias da sala da secretaria e brinquedoteca

Substituição das portas dos banheiros, salas de aula, brinquedoteca, refeitório, cozinha e sala

de vídeo

Manutenção da cobertura

Manutenção das instalações elétricas

Substituição das luminárias dos banheiros e brinquedoteca

Substituição dos vasos sanitários e lavatórios

Manutenção nos pontos hidráulicos do refeitório e cozinha

Substituição do piso e colocação de rodapés nas salas da secretaria, direção e professores

Reconstrução do piso da quadra esportiva

Novo piso na área de recreação externa e calçada do passeio interno e externo

Pintura das salas de aula, diretoria, sala de professores, despensa e banheiros

Reconstrução de parte do muro externo

Investimento de R$ 1 bilhão no governo Leite

O governador também reforçou que a transformação na Augusto Meyer reflete um movimento mais amplo em todo o Estado. “Essa transformação que a gente vê aqui é a mesma que está acontecendo em centenas de escolas no Rio Grande do Sul. Até o final deste ano, vamos chegar a mil escolas transformadas, com cerca de R$ 1 bilhão em investimentos só neste segundo mandato”, destacou.

"A SOP considera cada instituição em sua integralidade, por isso fizemos uma recuperação geral da Augusto Meyer", citou Izabel -Foto: Vitor Rosa/Secom

“Antes, quando o governo conseguia atender a uma escola, tratava de questões pontuais. Um telhado, um muro, um banheiro que precisava de conserto. Pois nesta gestão, quando entramos numa escola, é para transformá-la, propiciando à comunidade o conforto e a qualidade que merecem. A SOP considera cada instituição em sua integralidade, por isso fizemos uma recuperação geral da Augusto Meyer”, pontuou Izabel.

O governador foi recebido pela Banda Marcial Amadeo Rossi. Durante o ato, houve apresentação do Grupo de Violão Música-Arte e Sons, da EEEF Pedro Lenz, de Sapiranga. Ao final, o Leite cantou junto com os alunos.

“Encerramos hoje aqui em São Leopoldo uma maratona percorrendo escolas que tiveram avanços importantes em suas infraestruturas. Pelotas, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul e agora aqui. Dias felizes que nos mostram que estamos no rumo certo, tornando os espaços mais adequados para que os nossos estudantes possam efetivamente aprender. Tudo isso que fizemos só é possível graças à integração entre a Secretaria da Educação e a Secretaria de Obras Públicas, que atuam de forma conjunta para garantir esses ambientes escolares mais qualificados, seguros e adequados. Um ótimo ano letivo a todos”, declarou Raquel.

"Dias felizes que nos mostram que estamos no rumo certo", indicou a secretária da Educação -Foto: Vitor Rosa/Secom

Incentivo à educação na região e no Estado

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 87,5 milhões em 66 escolas localizadas em municípios abrangidos pela 2ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), entre obras finalizadas, em execução, por iniciar ou em fase de contrato.

No mesmo período, em todo o Estado, o governo destinou R$ 664,6 milhões em obras que beneficiaram 674 escolas.

Leite e sua comitiva foram recebidos por integrantes da Banda Marcial Amadeo Rossi -Foto: Vitor Rosa/Secom

Convidados também assistiram apresentação do Grupo de Violão Música-Arte e Sons, da EEEF Pedro Lenz, de Sapiranga -Foto: Vitor Rosa/Secom